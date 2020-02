Une course épuisante – / Film

Qui est Sonic l’hérisson pour? Quel est le public cible d’un film qui veut s’inspirer de Deadpool mais aussi des films familiaux sur le lapin de Pâques? En apparence, les enfants devraient avoir très envie de voir cette adaptation cinématographique du jeu vidéo Sega de longue date sur un animal bleu extrêmement rapide. Mais Sonic the Hedgehog ne peut pas savoir si son public est les parents de ces enfants – ceux d’entre nous qui ont grandi avec la première itération de Sonic – ou les enfants eux-mêmes. Le résultat est ce qui pourrait être l’un des derniers actes d’un studio de cinéma désespéré, donc décidé à exploiter la propriété intellectuelle pour tout ce qu’il vaut et incapable de réaliser qu’ils ont touché le fond du baril.

L’intrigue de Sonic est absurde, c’est compréhensible. En tant que jeune, Sonic est dit de se cacher sur Terre par sa mère porteuse, une chouette protectrice (parce que … bien sûr, pourquoi pas), donc les méchants sans visage ne le captureront pas et ne lui enlèveront pas le pouvoir intégré à chacune de ses pointes bleues. Sonic vit paisiblement, mais avec une solitude croissante, pendant une décennie sur Terre dans une petite ville du Montana appelée Green Hills. Sonic se cache près du shérif local, Tom Wachowski (James Marsden) et sa femme (Tika Sumpter), agissant essentiellement comme leur enfant invisible alors qu’ils se détendent à la maison et ont des soirées cinéma où ils regardent des films comme Speed ​​et The Naked Gun. (N’insérez pas d’extraits de films très divertissants dans le film que vous réalisez. La dernière chose que vous voulez, c’est de me rappeler que je pourrais regarder mieux maintenant.)

Finalement, la solitude de Sonic prend le dessus sur lui et il provoque par inadvertance une panne de courant massive. Cela avertit le gouvernement américain de quelque chose d’étrange dans le nord-ouest du Pacifique, ce qui les amène à (sans raison valable, comme le film l’admet) appeler le très étrange et très intelligent Dr Robotnik (Jim Carrey) pour enquêter. Robotnik se révèle très rapidement être fou de pouvoir et fou, et déterminé à attraper Sonic. C’est donc à Tom et Sonic d’échapper à ses griffes et d’éloigner Sonic de la Terre le plus rapidement possible.

Sonic the Hedgehog a créé beaucoup de titres indésirables l’année dernière, lorsque sa première bande-annonce a été dévoilée et que le monde en ligne a été naturellement horrifié de ce à quoi ressemblait la version CG de Sonic. Paramount Pictures est allé très loin après la calomnie et le mépris initiaux – ils ont retardé la sortie du film de quelques mois et ont tenté de résoudre le problème. Voici donc la bonne nouvelle: Sonic ne ressemble plus au type de carburant cauchemardesque sorti directement de la récente adaptation de Cats. Le CG n’est jamais complètement crédible – Marsden, aussi doué qu’un acteur, semble parfois regarder un pied au-dessus de la tête de Sonic lorsqu’il interagit avec le mec bleu – mais ce n’est pas horrible.

Là où ce film se débat, c’est dans son humour fréquent, ou dans ses tentatives désespérées d’être drôle. C’est par manque de talent, bien sûr. Les fans de la performance de Ben Schwartz en tant que Jean-Ralphio sur Parks and Recreation, ou ses nombreuses apparitions sur le podcast Comedy Bang Bang, peuvent avoir de grands espoirs qui sont rapidement déçus. Son Sonic parle un mile à la minute, racontant son histoire avec une ambiance snarky, hip, been-there-done, qui reflète ce qui se passe quand une salle de punch-up remplie d’écrivains de comédie essaie de son mieux d’obtenir au moins un de leur -liners dans le script. (Pire encore: Adam Pally, l’unique partenaire de talk-show de fin de soirée de Schwartz, apparaît comme un copain du Montana et parvient à peine à rire.)

Carrey s’acquitte légèrement mieux, dans son premier rôle majeur depuis plus de cinq ans. Mais même son approche de la maniaque du Dr Robotnik ressemble moins à un vrai personnage, et plus à un studio disant: «Eh bien, nous avons payé beaucoup d’argent à Jim Carrey, alors laissez-le faire ce qu’il veut, sacrément les conséquences». En d’autres termes: si vous aimez le travail de Jim Carrey et que vous voulez le voir jouer un méchant étrange dans un film familial publié par Paramount Pictures, regardez A Series of Unfortunate Events de Lemony Snicket, un film très sous-estimé en effet.

Sonic the Hedgehog est un film qui fait référence à Olive Garden deux fois, et le fait avec un clin d’œil à la caméra. Je pourrais commencer et terminer l’examen avec cette phrase, car que devez-vous savoir de plus? Soit vous apprécierez un film qui non seulement branche Olive Garden, mais a deux personnages qui citent son slogan, et un autre personnage shill pour l’un de leurs éléments de menu sans citer 30 Rock et en regardant la caméra, en demandant «Pouvons-nous avoir notre argent maintenant ? »L’humour est subjectif, bien sûr. Vous pouvez apprécier la prépondérance des références à la culture pop dans ce film est sans escale, même pendant les séquences d’action. Vous pouvez rire, par exemple, lorsque certains des drones du Dr Robotnik attaquent la maison de Tom, Sonic essaie de lutter contre le sol en criant: «Pouvez-vous croire qu’Amazon voulait livrer des colis avec ceux-ci?»

Mais je soutiens que Sonic the Hedgehog est épuisant. Voici un film qui refuse d’arrêter de faire des plaisanteries, réussissant d’une manière ou d’une autre l’exploit unique de ne jamais rendre ces plaisanteries drôles. Marsden et Carrey sont à peu près aussi bons que vous pouvez l’espérer dans un film comme celui-ci, en partie parce qu’il y a toujours un regard distinct dans leurs yeux qui communique un sentiment de conscience fatigué, que cela arrive. (Comment diable est-ce que, après son rôle de soutien hilarant dans Enchanted, Marsden a reçu des rôles comme “Homme droit à un hérisson bleu parlant?”) Sonic the Hedgehog a corrigé son CGI. Alors oui, cela aurait pu être pire. Mais lorsque la sortie de ce film a été retardée, ils auraient dû consacrer trois mois de plus au scénario.

/ Classement du film: 3 sur 10

Articles sympas du Web: