Une course théâtrale IMAX parasite d’une semaine commence demain – / Film

Tout juste sorti de sa victoire du meilleur film aux Oscars, Bong Joon-hoLe thriller social incroyable qui plie les genres Parasite a été largement diffusé dans 2 000 salles aux États-Unis, doublant essentiellement sa portée théâtrale même si le film est disponible en vidéo domestique depuis fin janvier. Mais maintenant, le film peut être vu d’une manière encore plus grande et meilleure: en IMAX. Selon un nouveau rapport, Parasite sera disponible dans certaines salles IMAX pendant une semaine à partir de demain.

Le meilleur film de l’année est désormais le plus gros film de l’année.

Pendant une semaine seulement, PARASITE remasterisé numériquement de Bong Joon Ho est diffusé sur plus de 200 écrans @IMAX à travers le pays.

Selon Variety, une version numériquement remasterisée de Parasite se dirige vers des théâtres IMAX pour une Barenaked Lady. (Tout le monde utilise ce terme pour signifier «une semaine», n’est-ce pas? Ce n’est pas seulement moi?) Ils n’ont pas le nombre exact de cinémas IMAX qui joueront le film, mais j’ai contacté IMAX pour voir s’ils peuvent nous fournir le chiffre exact. En attendant, si vous êtes intéressé à voir le film sur le plus grand et le meilleur écran possible (et pourquoi ne le seriez-vous pas?), Vous pouvez visiter le site Web d’IMAX, saisir votre emplacement en haut de la page et voir si un théâtre à proximité le joue. Bonne chance.

La victoire du meilleur film de Parasite a été la plus grande surprise des Oscars de cette année, non seulement parce qu’il semblait que 1917 pourrait gagner, mais parce que c’était un rare exemple de l’Académie qui «réussissait» avec son premier prix. Parasite était indéniablement le film de 2019, commençant une course incroyable en remportant à l’unanimité la Palme d’Or au Festival de Cannes et en continuant à accumuler des distinctions critiques (y compris la nôtre) pendant des mois après. Il a fini par être le premier film de / Film de l’année dernière sur la liste commune du site, et il a suscité suffisamment d’attention positive pour qu’il rejoigne même la collection Criterion raréfiée. Il a non seulement remporté le prix du meilleur film, mais aussi celui du meilleur film international, du meilleur scénario et du prix du meilleur réalisateur pour Bong Joon-ho.

Parasite est actuellement au numéro 5 de la liste de tous les temps des films internationaux les plus rentables en Amérique du Nord, mais cette sortie IMAX pourrait théoriquement le pousser dans le top 4. Il a actuellement fait 43,4 millions de dollars, il a donc juste besoin d’un peu plus pousser pour dépasser la comédie en espagnol Instructions non incluses, qui a fait 44,5 millions de dollars.

Si vous ne l’avez pas encore vu, assurez-vous de regarder cette vidéo montrant comment les story-boards de Bong ont été traduits dans le film final.

