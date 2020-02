Une créature russe se dirige vers “ The Superdeep ” et découvre “ The Thing”esque Horrors [Trailer]

Une bande-annonce a été mise au jour pour la fonction de créature russe The Superdeep, écrit et réalisé par Roman Karimov.

Dans le film, «Le trou de forage Kola Superdeep est l’objet secret le plus vaste du pays. En 1984, des sons inexplicables comme les cris de nombreuses voix ont été enregistrés à une profondeur de plus de 12 kilomètres. À la suite de ces événements, l’objet a été fermé. Une petite équipe de recherche est descendue sous la surface pour découvrir quel secret se cachait le forage le plus profond du monde. Ce qu’ils ont découvert s’est avéré être la plus grande menace de l’histoire. Et l’avenir de l’humanité est entre leurs mains. »

Voici quelques œuvres d’art anciennes pour accompagner la bande-annonce et la première image du film, qui ressemble à un hommage à The Thing de John Carpenter.