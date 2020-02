Une déception de Pixar – / Film

Cela n’a pris que quelques minutes après avoir quitté le En avant dépistage d’une pensée angoissante pour s’installer dans mon esprit. Rare est le film Pixar qui déçoit. Plus rare encore est le film Pixar qui raconte une histoire qui aurait sans doute pu être en action réelle, pas en animation. Étant donné que l’histoire en question, Onward, a des personnages comprenant une manticore, des centaures, des elfes et des sprites, vous pourriez penser que c’est impossible. Alors que Onward est un film d’animation très coloré, son histoire ressemble à une variante d’une dramatique discrète que vous pourriez trouver à Sundance.

En avant, pour être clair, a parfaitement de bonnes intentions. Franchement, je me sens un peu mal d’être déçu par le film construit à partir de ces intentions. Le directeur Dan Scanlon (Monsters University) s’est inspiré de la mort de son père alors qu’il était enfant pour raconter l’histoire de deux frères qui tentent de ramener leur père décédé pendant 24 heures. La torsion ici est que le monde d’Onward est entièrement peuplé de créatures mythiques qui ont évité leurs pouvoirs magiques en faveur de choses comme l’électricité, les voitures, les restaurants, etc. Donc ce n’est pas seulement que les frères ramènent leur père mort, c’est qu’ils doivent trouver une gemme pour compléter le sort magique qui peut le faire revivre. Sauf que le sort ne dure que 24 heures, et le sort incomplet n’a ramené que la moitié inférieure de leur père.

L’histoire de base d’Onward, cependant, n’a rien à voir avec la magie. Le cadre mythique est une vitrine pour une étude de personnage à deux, entre le maladroit et ringard Ian (exprimé par Tom Holland) et son frère aîné plus fort, plus confiant et plus têtu, Barley (Chris Pratt, dans un rôle que Jack Black voudrait ” il y a dix ans). Le voyage d’une journée sur la route implique que les deux frères se lancent dans divers hijinks, tout en se rapprochant émotionnellement, dans une sorte d’arc générique que Pratt fait de son mieux pour transcender. (Sa performance vocale est le point culminant du film, alors qu’il revient à l’époque d’Andy Dwyer.)

Le cadre d’Onward est l’une de ses épanouissements vraiment originaux, tout en tendant à l’une des notions désormais les plus formelles de Pixar: “Et si le monde humain, mais sans humains?” C’est ainsi que vous obtenez l’humour situationnel dans A Bug’s Life, Monsters, Inc., Cars et Finding Nemo. Parfois, l’humour fonctionne très, très bien. Pourtant, l’humour situationnel dans Onward est éphémère, partiellement dérivé du concept de surface que les créatures magiques ont juste… cessé d’utiliser la magie, car c’était trop difficile à maîtriser.

L’autre problème principal avec Onward est lié à l’autre notion de formule motivant Pixar de nos jours. Pour le répéter, il s’agit d’un film dont la prémisse est la suivante. Le héros n’a jamais connu son père à part des photos errantes, des souvenirs racontés et une vieille cassette avec audio de sa voix. Maintenant, il n’a que 24 heures pour forger une sorte de connexion avec son vieil homme avant qu’il ne disparaisse pour toujours. Une telle prémisse, aussi véritablement liée au passé de son cinéaste que cela puisse être, ressemble à une tentative étonnamment intense de faire pleurer le public, dans un studio spécialisé dans les larmoyants comme ils ont des actions à Kleenex. L’émotion dans Onward est gagnée et la configuration de la situation semble unique. C’est tout… bien, mais aussi trop familier.

Voilà ce qu’est un film Pixar décevant: un film parfaitement fin. Le crochet émotionnel mis à part, il y a une approche au niveau de la surface, même pour Ian et Barley, dans l’espoir que les interprètes de la voix puissent faire le gros du travail au lieu du développement du personnage. Ian est vaguement ringard et maladroit, et donc, nous avons le dernier Spider-Man pour paraître vaguement ringard et maladroit dans une performance assez par cœur. (Tom Holland a maintenant eu trois performances vocales droites en deux mois, et il serait peut-être temps de le remettre devant la caméra à la place.) Son coéquipier MCU Pratt prouve qu’il est peut-être plus habile dans une cabine d’enregistrement, capable d’atteindre caché profondeurs sans jamais voir son visage. Dans des rôles plus petits, Julia Louis-Dreyfus et Octavia Spencer jouent, respectivement, la mère de Ian et Barley, et une manticore autrefois puissante dont les priorités ont radicalement changé. Spencer s’amuse même si le dialogue avec lequel elle travaille n’est pas brillant.

C’est un peu bizarre d’entendre Louis-Dreyfus dans le film, ne serait-ce que parce que ce n’est pas son premier rodéo avec Pixar. Ce serait, bien sûr, l’effort de deuxième année du studio, A Bug’s Life, dans lequel elle a joué le rôle principal féminin. Il est presque révélateur, bien que sans aucun doute involontaire, que l’un des rares rôles principaux du film revienne à quelqu’un qui s’est retrouvé dans la vedette dans un effort désormais assez sous-estimé qui a toujours été presque fièrement de formule. La vie d’un insecte est également motivée par l’humour situationnel et une quête aventureuse. L’avantage du film était simple: il est arrivé tôt dans la course de Pixar.

Onward occupe une place très étrange pour Pixar. Au cours des quatre dernières années des années 2010, le studio a sorti cinq films, dont quatre suites. Oui, cela ne fait que quelques années que Coco, mais on dirait que nous avons attendu beaucoup plus de temps pour une histoire Pixar originale. C’est une bonne chose sans équivoque que Pixar réalise des films originaux cette année, avec Soul qui arrive également cet été. Et Onward est un film décent, bien rythmé, bien animé, moyennement agréable. Il a un bon message, un troisième acte émotionnel et des blagues agréablement surprenantes. En avant, c’est… OK. Le problème avec Onward est que les films originaux de Pixar sont incroyables. OK, c’est tout simplement pas assez bon.

/ Classement du film: 5 sur 10

