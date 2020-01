Une déesse! Yuya portait le plus petit bikini sur une plage, comme c’est bronzé

La belle et charismatique youtuber «Yuya» a impressionné tous ses fans avec sa photo la plus récente, dans l’instantané vous pouvez apprécier Yuyita comme nous ne l’avions jamais vue auparavant.

29 janvier 2020

Il a récemment été révélé que Yuya, est l’une des filles mexicaines ayant le plus de pouvoir d’achat dans tout le pays. Cette jeune entrepreneuse très jeune a débuté sa carrière dans YouTube pour le plaisir simple. Chaque jour, elle avait l’air de plus en plus excitée de vouloir partager avec tout le monde des trucs de beauté faits maison incroyables et super rapides!

Ce qui a commencé comme un passe-temps est devenu un travail et le rêve de nombreux jeunes aujourd’hui.

Depuis un peu plus de deux ans, Yuya décidée à créer sa propre ligne de maquillage, cette jeune femme a déclaré qu’elle n’utilisait plus d’autres produits qui ne sont pas de sa création, car en plus d’être très accessibles économiquement ils sont de très bonne qualité et trop mignons.

Apparemment, après tant de travail, Yuya Il a décidé de prendre des vacances bien méritées sur la plage et il n’aime pas un peu de soleil pour se détendre et s’amuser.

La photo montre le beau corps du Mexicain, il est incroyable de penser que, bien que Yuya Elle travaille très dur, elle a toujours gardé sa figurine rêveuse et bien marquée. Très divin!

