Une démo de Final Fantasy VII Remake est arrivée sur PS4

À la surprise de tous Square Enix a publié une démo de Remake de Final Fantasy VII, le jeu le plus attendu de l’année. C’est 7,55 Go. d’informations déjà disponibles gratuitement sur le PS Store. La démo contient une grande partie du début du jeu qui comprend la mission du bombardement contre la Shinra Electric Power Company et l’évasion.

Bien que ce remake ait été annoncé pour la première fois en 2015, ce sera jusqu’au 10 avril, après un récent retard, cette année que nous pourrons le voir complet. L’attente est longue car la version originale est considérée comme l’un des meilleurs RPG de tous les temps.

“Le remake du septième chapitre de la saga nous emmènera dans le monde de la livraison PlayStation et PC d’origine, en renouvelant ses graphismes pour la console PlayStation 4, en ajoutant de nouveaux détails à l’histoire, ainsi qu’en apportant des changements jouables présumés au système de bataille et d’exploration . Ce nouveau Final Fantasy VII a la même équipe créative derrière l’original », explique le synopsis du jeu.

Espérons que Square Enix n’ait plus de retard et le 10 avril, nous avons déjà le jeu entre les mains.

