Une deuxième saison de la «légende O les trois Caballeros» arrive-t-elle bientôt?

Lorsque Disney + a été lancée en novembre, la série animée, “Legend of the Three Caballeros”, a été officiellement lancée dans le monde entier. Donald Duck, José Carioca et Panchito Pistoles, qui sont à l’origine venus sur nos écrans dans le film d’animation classique de 1944, Les Trois Caballeros.

Salut les fans de canard! Voulez-vous plus de #LegendOfTheThreeCaballeros? Bien sûr, vous le faites! Passez le mot et faites savoir à Disney + combien vous aimez le spectacle. Ça marche! Alors vous aussi, vous pouvez être un Caballero honoraire!

Et il semble que nous pourrions obtenir quelque chose bientôt, car il a tweeté aujourd’hui:

Hoooooo boy, les fans de canards! D’autres bonnes nouvelles continuent d’affluer. Je ne peux toujours pas vous le dire, mais je le ferai TRÈS BIENTÔT !!! Merci merci pour tout votre amour et votre soutien!

Cela ne devrait pas être considéré comme la confirmation d’une deuxième saison, mais cela semble bon. Il serait également utile de promouvoir cette série en tant que «Disney + Original», car bien qu’elle ne soit disponible que sur Disney +, elle a été initialement publiée en 2018 sur les services de streaming, DisneyLife aux Philippines et Disney Deluxe au Japon l’année dernière.

L’un des avantages de Disney + est que Disney pourra collecter de nombreuses données sur le nombre de personnes qui regardent l’émission et si elle est populaire, ce qui rend la décision sur les projets futurs beaucoup plus facile pour eux.

Aimeriez-vous voir une deuxième saison de “Legend of the Three Caballeros”?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.