Une église au Mexique invite à une journée pénitentielle pour la santé

Mexico.- Pour les «moments difficiles qu’il n’est pas temps de vivre», la Conférence de l’épiscopat mexicain (CEM) a convoqué tous les évêques, prêtres, religieux et fidèles catholiques du pays à une journée nationale de pénitence le 3 avril.

L’appel, lancé par la Commission épiscopale de pastorale liturgique, présidée par l’évêque de Culiacán, Jonás Guerrero Corona, rappelle que l’Église catholique est toujours en période de carême:

“L’Église nous invite en cette saison de Carême à la conversion, à la pénitence et à nous réconcilier avec Dieu et avec nos frères.”

Le Jour de Pénitence est appelé pour le traditionnel “Vendredi des Douleurs”, le dernier du Carême avant Pâques, dans lequel de nombreuses communautés catholiques traitent habituellement la Vierge des Douleurs ou élèvent des autels avec la représentation des “sept épées” qui ont percé le cœur de la Vierge Marie, les actions qui en ce 2020 en raison de la contingence sanitaire due au coronavirus COVID-19 sont suspendues.

Les évêques demandent aux fidèles de se joindre à cette journée pénitentielle par le jeûne et de participer via des ressources numériques à l’Heure Sainte Pénitentielle: «à la lumière de la Parole de Dieu qui nous appelle à la conversion, nous ferons ensemble un acte de contrition parfait », indique le communiqué.

La Commission de liturgie a également dévoilé une subvention spéciale pour que les fidèles du Mexique puissent suivre et participer à cette journée nationale de pénitence: «Nous vous invitons à prier, à nous présenter devant le Seigneur et à le supplier, notre intercesseur devant le Père dans cette tombe la contingence dont nous souffrons tous, avec une attitude d’humilité et de confiance, lui demandant le pardon de nos péchés, afin qu’il puisse obtenir pour nous la santé spirituelle et corporelle dont tous les peuples ont besoin.

JAHA