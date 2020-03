Une émeute de rue éclate dans la nouvelle vidéo de la matrice 4

Le centre-ville de San Franciso a été transformé en une sorte de zone de bataille futuriste ces dernières semaines grâce à The Matrix 4.

La suite de science-fiction tant attendue de Warner est en pleine production avant sa sortie prévue en mai de l’année prochaine, et bien que nous soyons encore loin de regarder dans les yeux notre premier teaser, un flux constant de vidéos fixes a été ruisselant sur les réseaux sociaux.

Exemple concret: ce dernier extrait de séquences de tournage de l’utilisateur de Twitter “SkyBobbyTv”, qui semble montrer une foule de figurants chargeant un véhicule blindé. Il est impossible de sevrer les détails de l’histoire de ce clip, mais c’est quand même assez excitant de voir l’échelle de The Matrix 4, sans parler de son utilisation d’effets pratiques.

Warner Bros.et Lana Wachowski serviront sans aucun doute un mélange familier d’effets visuels de pointe et de bullet-time, mais des vidéos comme celles-ci vont certainement nous rassurer que l’intégralité de The Matrix 4 ne sera pas filmée contre un écran vert.

Voir par vous-même:

Hier soir, sur mon bloc de tournage Matrix 4 #matrix #Matrix # matrix4 # Matrix4 #MatrixHR # matrix4sf #projecticeceeam #matrixmovie # behindthescenesmatrix4 #keanureeves #Keanu #sanfrancisco #moviemaking pic.twitter.com/AOgBDW4H4D

– SkyBobbyTv (@ SkyBobbyTv1) 2 mars 2020

La semaine dernière, il a été signalé que le tournage de The Matrix 4 était tellement chaud que la production de Warner Bros.a endommagé les biens de la ville – environ 2000 $ de dommages aux lampadaires et à un panneau publicitaire à proximité, pour mémoire. Comment, exactement, la scène de bataille de San Francisco s’intègre dans l’histoire est une toute autre question, mais une chose est sûre: la guerre entre les humains et les machines n’est pas terminée. Loin de là.

Avec Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss dans le duo de tueur de machines Neo et Trinity, recherchez The Matrix 4 pour démarrer en ligne le 21 mai 2021. Yahya Abdul-Mateen II d’Aquaman, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Eréndira Ibarra, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Priyanka Chopra, Andrew Caldwell et Brian J. Smith complètent le casting.