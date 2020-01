Une émission de télévision dirigée par des femmes, Indiana Jones, serait en préparation

Indiana Jones revient sur grand écran pour la première fois en 13 ans l’année prochaine, avec Harrison Ford qui incarnera l’archéologue emblématique pour une cinquième sortie. Les fans ont de grands espoirs qu’Indiana Jones 5 se révélera être un chapitre final plus approprié pour le personnage que le Royaume du crâne de cristal de 2008, mais même si cela doit sûrement être la dernière fois que Ford joue à Indy, il n’y a aucun moyen que Disney laisse le la franchise meurt après cela. En fait, nous entendons maintenant que le studio a compris comment continuer la marque sans son leader légendaire.

Des sources proches du WGTC – les mêmes qui nous ont dit qu’une suite d’Aladdin est en cours de développement, ce que nous savons maintenant être vrai – disent que Disney prévoit une émission télévisée dérivée d’Indiana Jones dirigée par des femmes. We Got This Covered a été informé que le protagoniste de la série serait la fille d’Indy, qui sera présentée dans le cinquième film. Steven Spielberg devrait embarquer dans le projet en tant que producteur et, comme vous vous en doutez, la série explorera la fille susmentionnée qui reprend là où son père s’est arrêté et s’articule autour de ses propres aventures et exploits.

Si cela s’avère être le cas, cela pourrait être un moyen intelligent pour Disney de faire avancer la franchise. Après tout, Spielberg a précédemment rejeté les rumeurs selon lesquelles quelqu’un d’autre pourrait être trouvé pour remplacer Ford, ce qui a laissé l’angle de la prochaine génération comme la voie à suivre. Cependant, personne ne veut voir le Mutt de Shia LaBeouf – le fils d’Indy – ramené du royaume du crâne de cristal. Créer une fille pour Indy a donc beaucoup de sens. Cela s’inscrit également dans les efforts de Disney pour augmenter le nombre de leads féminins dans toutes leurs franchises (voir: Star Wars et l’univers cinématographique Marvel).

Ce n’est pas la première fois que nous entendons dire qu’il y a encore plus d’Indy à venir après le cinquième film. Le PDG de Disney, Bob Iger, a promis que le film “ne serait pas un film unique” et Spielberg a également exprimé son ouverture à une Indy féminine. De même, ces plans seraient probablement verrouillés, car la production devrait commencer le Indiana Jones 5 en avril. Ainsi, des nouvelles plus concrètes sur l’avenir de la famille Jones pourraient nous parvenir dès le printemps.

Mais pour l’instant, au moins, il semble que la Mouse House ait encore de grands projets pour la propriété et étant donné que ces informations nous viennent des mêmes sources qui nous ont également parlé des émissions de télévision de Mme Marvel et She-Hulk en direction de Disney Et bien avant leur annonce, nous n’avons aucune raison d’en douter.