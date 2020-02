Une enquête révèle que 36% des abonnés Disney + ont quitté d’autres plateformes de streaming

Un nouveau sondage de PiplsayPiplsay a donné un aperçu de ce que les Américains pensent du nouveau service de streaming, Disney +, un peu moins de trois mois après son lancement.

Cette enquête a interrogé 63 833 personnes, basées aux États-Unis et âgées de plus de 18 ans, qui ont révélé des faits intéressants. Comme la façon dont il y avait une séparation égale entre les adultes qui se sont inscrits au service pour eux-mêmes et ceux qui le voulaient pour leurs enfants

Certains faits clés ont été révélés à partir de ces données, comme plus d’un tiers de ceux avec Disney +, inscrits au service de streaming Disney avec Hulu et ESPN +. C’est l’une des raisons pour lesquelles Hulu et ESPN + ont enregistré une forte augmentation du nombre d’abonnés après le lancement de Disney +.

Il est également intéressant de voir comment cette enquête montre également ce que les gens ont regardé et comment elle est très partagée entre les différents types de contenu disponibles sur Disney +. Mais c’est le contenu de marque Disney qui se démarque comme une source majeure d’intérêt. Avec le contenu récemment acheté des studios 20th Century et National Geographic ayant moins d’intérêt de la part des personnes interrogées.

Mais ce sont les comparaisons avec d’autres services de streaming qui ont attiré mon attention, en particulier avec 36% de ces abonnés Disney +, annulant un abonnement à un autre service. Et par rapport à d’autres services de streaming, la majorité de ceux-ci ont estimé qu’il était au même niveau ou meilleur que les plates-formes existantes comme Netflix, Amazon Prime ou Hulu.

Cette enquête nous donne un bon aperçu d’une grande partie des abonnés Disney +, mais qu’est-ce qui a attiré votre attention sur ces résultats?

