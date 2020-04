Une enseignante parcourt des kilomètres pour fournir des devoirs à ses élèves sans Internet

L’amour pour sa profession ne connaît pas de limites

De nombreux élèves peuvent dire qu’ils passent le meilleur moment à la maison sans cours, d’autres peuvent ne pas s’amuser, car ils n’ont pas accès à Internet. Comment peuvent-ils suivre leurs études?

Pour un enseignant en Argentine, cette situation l’inquiétait. Compte tenu de la fermeture des écoles en raison de la quarantaine COVID-19, de nombreux enfants de la communauté de Maciel à Santa Fe ne peuvent pas poursuivre leurs tâches, ils n’ont pas assez pour payer Internet.

L’enseignante, motivée par l’amour de sa profession et de ses élèves, a décidé d’aider la communauté en apportant personnellement des devoirs à ses élèves, couvrant environ 10 km chaque jour.

Dans une interview, Maria explique que pour la sécurité de chacun, lorsqu’elle porte ses devoirs, elle les laisse dans un sac avec un message positif et les accroche aux clôtures ou aux portes des maisons de ses élèves.

«Puisqu’il n’y a pas de cours et que les garçons n’ont ni Internet ni téléphone, j’ai pensé à laisser les devoirs suspendus dans des sacs aux portes. Quand une semaine se passe, je vais les faire faire leurs devoirs. Nous avons parlé à distance: ils m’ont demandé ce qu’ils ne comprenaient pas et nous avons bavardé un moment. Ils me manquent et ils me manquent.»Commente Maria

L’enseignant a décidé de publier des photos sur Facebook où les clôtures sont visibles avec les sacs en plastique qui portent la tâche de chaque petit. Le message est devenu viral et a été rapidement trouvé par les médias locaux pour discuter avec elle.

“Laisser des activités à mes élèves aux portes … Ils ont aussi besoin d’une continuité pédagogique et IL N’Y A PAS D’INTERNET …

Je félicite mes élèves et leurs parents! » Avec ce message, elle publie l’amour qu’elle a pour être enseignante.

Elle est un exemple de cette pandémie. Tous les enfants méritent d’avoir la possibilité de poursuivre leurs études. Partagez ces nouvelles afin que le travail de ce professeur soit reproduit.