Une entrevue avec Guillermo Arriaga pour «Save the fire»

En janvier 2020, il a été annoncé que Guillermo Arriaga était le lauréat du prix Alfaguara 2020 pour son roman intitulé Save the Fire. Le jury, présidé par Juan Villoro, un autre grand paroles, a dit que c’était une œuvre “qui raconte avec intensité et dynamisme exceptionnel une histoire de violence dans le Mexique contemporain où l’amour et la rédemption sont toujours possibless“

Sauvez le feu nous présente Marina, une chorégraphe mariée à un homme d’affaires de haut niveau. La danseuse est invitée à apparaître dans une prison, et c’est là qu’elle rencontre José Cuauhtémoc, un homme des plus bas niveaux sociaux qui a également un rapport intime avec la violence.. Entre eux naît une histoire d’amour qui se traduit alors en amour même.

Nous avons eu l’occasion de parler avec Guillermo Arriaga dans #SopitasXAireLibre pour nous parler de l’importance de la reconnaissance de son travail avec le prix Alfaguara pour un roman, mais aussi de laL’histoire intense qui est présentée dans son roman, qui “cuisinait” pendant de nombreuses années jusqu’à ce qu’il soit un travail complexe et tendu de persécution et d’amour (“Comme la rébellion et la destruction”, explique son auteur).

Arriaga était sur le point de partir en tournée pour promouvoir Save the Fire, mais la crise de Covid-19 et des coronavirus l’a empêché de visiter le Mexique et certains pays comme l’Argentine. Cependant, Le scénariste souligne également que ce roman sert également à réfléchir sur le déroulement des taureaux, puisque l’un de ses protagonistes est en prison.

Et il n’y a pas de plus grande expression de restriction de la liberté que cela … Donc, non seulement c’est un roman où l’environnement dans lequel les personnages sont développés peut être écrasant, mais il peut aussi être un point de réflexion pour ces jours de «confinement» que nous avons l’obligation de mener pour aider notre propre société (et attention, ce n’est pas la même chose que l’isolement).

À Écoutez l’interview complète, ici nous laissons l’audio de Guillermo Arriaga dans #SopitasXAireLibre: