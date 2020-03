Une épidémie de coronavirus peut coûter 5 milliards de dollars à l’industrie cinématographique

Bien que les mèmes n’arrêtent pas de nous faire rire tous les jours, l’épidémie de coronavirus ne fait plus beaucoup de grâce à l’économie mondiale. Des centaines de secteurs et d’industries subissent les conséquences d’un marché mondial avec le frein à main provoqué par la peur d’être infecté par le célèbre et mortel virus. Exemple du cas, L’industrie du cinéma estime perdre 5 milliards de dollars dans le monde pour cette cause.

Rien qu’en Chine, 70 000 cinémas ont déjà fermé leurs portes au Covid-19. Le virus se propage dans le monde entier et avec lui des pertes milliardaires pour l’industrie. Pas pour rien, la semaine dernière a vu la plus forte baisse des marchés boursiers mondiaux depuis la crise financière. Oui, depuis la Grande Dépression de 1933.

Selon les données présentées par The Hollywood Reporter, le box-office mondial a obtenu des records de collecte en 2019. En espérant que cette tendance se poursuive, de nombreux studios de cinéma ont mis l’accélérateur pour sortir davantage et de meilleurs films cette année. Mais surprise surprise … “Bonjour mon nom est coronavirus et je veux connaître le monde.” L’optimisme de l’année dernière a fait place à la panique.

Vente de billets chinois du 24 janvier au 23 février cette année, ils étaient de 4,2 millions de dollars, contrairement à la même période en 2019 de 1,76 milliard de dollars. Une différence pour les livres d’histoire.

Outre l’arrêt du box-office momentané, les films en cours de production sont également concernés. Un exemple clair est l’annulation du tournage de Mission Impossible 7 en Italie. Enfin, l’industrie est celle qui reçoit tous ces coups qui se résument à des pertes aussi élevées. Si l’épidémie continue de se propager (tout indique qu’elle le sera), les annulations deviendront de plus en plus courantes.