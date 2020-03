Une «équipe de recherche» prépare un programme spécial sur les coronavirus

S’il y a quelque chose qui caractérise l’équipe «Équipe de recherche», c’est leur réaction rapide aux événements actuels d’une pertinence informative maximale.. L’équipe du format hebdomadaire de laSexta qui l’intègre n’a eu aucun problème à plus d’une occasion pour faire avancer la production et la publication de rapports en raison de l’intérêt qu’elle pourrait susciter parmi les citoyens, avec l’effort nécessaire pour le faire. Il n’est donc pas surprenant que ses membres ont lancé un rapport spécial consacré à l’examen de tout ce qui entoure la pandémie mondiale qui touche les 140 000 personnes infectées sur toute la planète, le COVID-19 ou coronavirus, qui seront émises en quelques jours.

Glòria Serra, présentatrice de «l’équipe de recherche»

Glòria Serra, présentatrice du format hebdomadaire à succès d’Atresmedia, a été en charge d’annoncer sur ses réseaux sociaux que Vendredi 20 mars, laSexta diffusera cette «équipe de recherche» aux heures de grande écoute. dédié à analyser tout ce qui entoure la pandémie qui a la planète entière en échec. Ainsi, dans ce rapport, nous saurons, d’une part, l’origine de ce virus qui a déjà tué des milliers de personnes. Comment tout a commencé? Comment s’est-elle répandue dans le monde? Pourrait-il être évité? Telles sont quelques-unes des questions que nous pouvons déjà nous poser et auxquelles nous répondrons tout au long de cette tranche, qui jouit sans aucun doute d’un grand intérêt informatif.

La vie en Italie et les conséquences économiques

D’un autre côté, dans ce «L’équipe de recherche» verra également comment la situation est vraiment en Italie Et c’est qu’une équipe du format s’est rendue dans le pays dans lequel nous regardons tous puisque nous vivons une situation très similaire à celle de nos voisins. La vie dans un pays totalement mis en quarantaine sera racontée dans cet épisode du format laSexta dans lequel nous parlerons également de l’économie et c’est que nous pouvons connaître de première main les éventuelles conséquences économiques Elle aura dans le monde entier ce qui est déjà l’une des pandémies les plus importantes et les plus graves de toute notre histoire. Comment la crise sanitaire mondiale affectera-t-elle notre avenir?

Glòria Serra, dans la publication sur Twitter dans laquelle la production de ce spécial a avancé, a également rappelé que absolument toutes les précautions possibles sont prises pour éviter de mettre en danger la santé d’une personne qui a participé à l’enregistrement. Il convient de rappeler que la plupart des membres du format travaillent actuellement à distance depuis leur domicile et que les équipes déplacées vers les studios Atresmedia sont le minimum. De cette façon, et en tenant compte de toutes ces mesures, Verrons-nous alors Glòria Serra visiter les rues espagnoles dans leurs entrées déjà emblématiques ou verrons-nous un changement historique dans la narration du format?

