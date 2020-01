Une étude approfondie des personnages de science-fiction – / Film

Monsieur Patrick Stewart veut qu’une chose soit absolument claire: sa nouvelle série CBS All Access, Star Trek: Picard, n’est pas simplement Star Trek: la nouvelle génération 2.0.

«Près de vingt ans se sont écoulés. Les choses sont devenues plus complexes », explique l’acteur de renom dans une nouvelle featurette. «Le monde de Starfleet, le monde de la Fédération, n’est pas tout à fait ce qu’il était la dernière fois que Jean-Luc Picard a été vu dans ce monde. C’est différent. Et ce n’est pas tout bon. “Regardez la vidéo complète ci-dessous.

Star Trek Picard Featurette

Avant le J.J. Le film d’Abrams a réintroduit Star Trek au public moderne, Trek a longtemps été considéré comme la franchise de science-fiction de choix de la personne qui pense – en particulier par rapport à Star Wars. Il semble que la distinction reste avec Star Trek: Picard, en tant que producteur exécutif Akiva Goldsman explique dans la featurette:

“C’est l’histoire de Picard. C’est le titre. C’est son voyage de personnage qui est le voyage réel du spectacle, et nous prenons le temps de le faire. Ce qui ne veut pas dire que nous sommes sans intrigue, ou bien beaucoup de choses explosent de temps en temps, ou de derring-do, mais ils prennent un siège arrière à l’histoire de cet homme et à ce chapitre de sa vie. “

Je ne peux pas imaginer que quelqu’un qui a grandi en aimant The Next Generation ou même tous les films dirigés par Stewart soit déçu de cette approche, et j’ai hâte de voir si cette émission laisse un meilleur goût dans la bouche des gens que Star Trek: Discovery, qui a ses partisans mais semble aussi quelque peu diviseur dans le fandom Trek.

Aussi: est-ce que quelqu’un d’autre trouve un peu étrange que Michael Chabon, le showrunner de cette série, n’apparaît pas comme l’une des têtes parlantes de cette featurette? Je sais qu’il finit par devenir le co-showrunner de l’adaptation TV de Showtime de son livre primé Pultizer The Adventures of Kavalier and Clay, mais dans une récente interview avec Rolling Stone, Chabon a expliqué que la transition était encore un peu éloignée, et qu’il allait encore avoir un rôle important à jouer dans les coulisses de la deuxième saison de Picard (déjà éclairée). Vous pensez que CBS All Access aurait pu amener le showrunner à s’asseoir et à proposer quelques devis pour une vidéo comme celle-ci.

Dans tous les cas, Star Trek: Picard fait sa première sur CBS All Access sur 23 janvier 2020 et publiera ensuite de nouveaux épisodes chaque semaine.

