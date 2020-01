Une étude découvre que le «mu» des vaches a un sens

Les êtres humains ne sont pas les seuls à utiliser notre bouche pour communiquer. Après tout, les oiseaux, les chats, les vaches et de nombreux autres animaux ont un son caractéristique qui, à notre grande surprise, peut également avoir une signification. Et Une étude récente sur des vaches a révélé que son «mu» caractéristique peut exprimer la joie, la tristesse et même faire référence au temps ou à la nourriture.

La biologiste Alexandra Green de l’Université de Sydney, en Australie, a étudié 18 vaches pendant une période de cinq mois. Il a analysé les sons qu’ils émettaient lorsqu’ils étaient dans des situations différentes, comme se nourrir, sous la chaleur, à côté d’autres vaches et quand elles ont été séparées de leurs compagnons de troupeau. Et selon les résultats du biologiste, Non seulement tous ces sons pouvaient différer les uns des autres, mais ils semblaient se référer à cette situation spécifique..

Les vaches sont des animaux grégaires, ce sont des animaux sociaux. Dans un sens, il n’est pas surprenant qu’ils développent leur identité individuelle tout au long de leur vie et pas seulement pendant la parentalité. Mais c’est la première fois que nous sommes en mesure d’analyser sa voix pour avoir des preuves concluantes de cette caractéristique. Nous espérons qu’en acquérant des connaissances sur cette vocalisation, les agriculteurs pourront calmer leur bétail, améliorant ainsi le bien-être animal.

La majorité de les sons émis par les vaches serviraient à communiquer avec le troupeau et aussi à exprimer agitation, émotion, affection ou angoisse. Alors la prochaine fois que vous rencontrez une vache et entendez l’un de ses sons, pourquoi n’essayez-vous pas de deviner ce que cela signifie?

