Une famille a abandonné une femme devant sa maison parce qu’elle croyait qu’elle avait un coronavirus

La femme a été laissée à la porte de sa maison après avoir présenté des symptômes similaires à COVID-19.

Ce n’est pas un secret, nous sommes tous préoccupés par la situation actuelle et nous avons très peur de tomber malades du coronavirus. Cela a conduit à des précautions extrêmes et à essayer d’éviter les infections, mais une famille de Montero, en Bolivie, Cela a scandalisé de nombreuses personnes pour la façon dont elles ont agi.

En Bolivie, les personnes infectées dépassent déjà les 350 et leurs décès ont atteint 28 et il est normal que les gens soient alarmés par les cas qu’ils ont vus en Europe ou aux États-Unis.

De nombreuses personnes dans le quartier où l’abandon a eu lieu ont qualifié l’événement d’inhumain, mais cela a également révélé la lenteur de la réaction des services de santé de Montero qui ont mis du temps à répondre aux appels de la famille.

Sur les images prises par les voisins, on voit la femme de 35 ans assise dans un fauteuil dans la rue, recouverte d’un drap et portant un masque. On pouvait dire qu’il était essoufflé et essoufflé.

Un médecin qui habite dans le quartier est venu en aide à la femme qui lui a dit qu’il y a quelques jours elle avait mal au corps et que vendredi dernier, il se sentait fiévreux.

L’ambulance est arrivée dans la rue où la femme devait l’emmener après avoir attendu longtemps pour obtenir des soins médicaux. Les médecins l’ont rendue le même jour et c’est à ce moment-là qu’ils ont trouvé la raison de son inconfort: Ils lui ont diagnostiqué une amygdalite et après un test, ils ont exclu le coronavirus.

Le chef du réseau de santé de la province, Juan Saavedra, Il a exclu la présence de coronavirus et a attribué son inconfort à une crise qu’il a subie après une bagarre dans sa famille.

“La dame est sortie 50 minutes après avoir été traitée, Covid-19 est exclue. Il a eu un événement au sein de la famille, il s’est disputé avec quelqu’un, qui a provoqué une dépression nerveuse, alors les gens l’ont emmenée dehors », a déclaré Saavedra indigné par les proches des victimes.

“C’était de la psychose. Une action pénale contre la famille n’est pas exclue pour l’avoir sortie de cette manière et pour ne pas lui avoir apporté l’aide nécessaire. Le fait d’être à faible revenu ne justifie pas l’attitude de sortir dans la rue“Ajout du chef médical.

Les personnes qui ont trouvé la femme ont déclaré aux médecins qu’elle vit avec son mari dans un immeuble qu’ils partagent avec davantage de membres de la famille et qu’en raison de la pression des autres son mari a dû la retirer de la pièce où ils vivent, par peur du coronavirus.

Il est important de nous soutenir en ce moment. Partagez cette note avec votre famille et vos amis, personne ne peut être laissé seul pendant la pandémie.