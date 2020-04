Une famille a encastré un marché pour leur grand-mère atteinte d’Alzheimer. Je voulais faire du shopping depuis longtemps

Le coronavirus ne les a pas laissés quitter la maison mais ils ont eu une idée géniale

Nos vies ont pris un virage à 180 ° avec la quarantaine COVID-19. Nos coutumes ont beaucoup changé pendant ces périodes et cela nous a fait repenser beaucoup de choses. Ceux qui en veulent le plus sont les bleuets parce qu’ils ont été des années avec une normalité qui n’existe plus aujourd’hui.

Dans cette histoire, une grand-mère qui souffre de la maladie d’Alzheimer. La coutume qui devait changer était ses sorties sur le marché. Malgré la souffrance de cette terrible maladie, peu importe combien de choses sont oubliées rappelez-vous toujours que vous devriez aller acheter quelque chose pour votre maison chaque semaine.

C’est pourquoi son fils, Jason Van Genderen, a fait de sa maison un supermarché avec les produits qu’elle devait acheter. Cela empêcherait sa mère de 87 ans de quitter sa maison mais pourrait continuer sa routine habituelle qui est divertissante et amusante pour elle.

Même ses enfants se sont déguisés en ouvriers du marché pour s’occuper d’elle.

Ces jours incroyablement difficiles remplis de tant d’émotions se déroulent différemment dans chaque maison. Nous devons juste nous rappeler de laisser entrer le soleil quand nous le pouvons. Cette petite poutre a rempli nos cœurs aujourd’hui 🌞💛 J’espère qu’elle remplira aussi les vôtres… # HomeShoppingWithOma

Publié par Jason van Genderen le mercredi 8 avril 2020

«Nous sommes isolés depuis quatre semaines et la routine de ma mère a été perturbée. Essayer de comprendre ce qui se passe, c’est le détruire, et l’une des choses avec lesquelles il soutient sa semaine est le shopping. On ne peut pas l’emmener au supermarché, nous avons donc pensé que nous pourrions ouvrir un magasin à domicileCommenta Jason.

Mamie a toujours une liste des produits dont elle a besoin, et Jason a pu obtenir tout pour représenter avec précision ce dont sa mère avait besoin. Même si elle savait que c’était un jeu ne pouvait pas contenir la joie parce qu’il voulait juste sortir de la monotonie dans lequel la quarantaine en a eu.

En ces jours d’enfermement, il est important d’être attentif à nos aînés, pour eux cela peut être très difficile. Partagez cette idée amusante avec vos amis.