Une fan d’Ariana Grande arrêtée après s’être présentée chez elle avec une note d’amour

Ariana Grande n’était pas à la maison lorsqu’un super-fan s’est présenté à sa porte au milieu de l’après-midi avec une lettre d’amour.



Les superfans brouillent souvent les frontières entre fantasme et réalité, et Ariana Grande est la dernière célébrité à endurer une rencontre effrayante. Le chanteur n’était apparemment pas à la maison lorsque le fan obsédé s’est rendu à la résidence d’Ariana à Los Angeles, mais il a été arrêté lors de l’appel de la police.

Selon un rapport de TMZ, Ariana Grande a mis en place un certain nombre de mesures de sécurité à son domicile pour assurer sa sécurité. En tant que superstar internationale qui reçoit à la fois du courrier d’amour et de haine, la chanteuse et son équipe prennent sa sécurité très au sérieux. Avec autant de mesures de sécurité soigneusement conçues autour de la maison en place, il est difficile de savoir comment un fan obsédé a pu se rendre jusqu’à son domicile.

TMZ écrit que l’homme a frappé à la porte et a demandé le chanteur vers 14h00. Le gestionnaire immobilier du site lui a dit qu’elle n’était pas là et l’a renvoyé. Le gestionnaire a immédiatement appelé la police et les agents qui ont répondu auraient trouvé l’homme près de l’endroit. Il a été interrogé et détenu et, pendant son arrestation, il aurait craché sur l’un des policiers. Lorsqu’elle a été fouillée, la police a trouvé une lettre d’amour écrite à Ariana et des indications pour son domicile.

Le ventilateur a été réservé “pour délit d’intrusion et batterie de crime.” Cette dernière accusation est due à l’accusation selon laquelle il a craché sur un policier. Il s’agit du deuxième incident étrange ce mois-ci impliquant Ariana Grande. Il y a quelques semaines, quelqu’un a appelé la police et leur a dit que des coups de feu avaient été tirés sur sa résidence. Les agents étaient sûrs qu’il ne s’agissait que d’un autre incident d’écrasement, mais ils ont dû réagir. Effectivement, l’appel était faux.

