Une femme accusée d'avoir écrasé une fille de 14 ans pour "être mexicaine"

La police confirme que la jeune fille a été intentionnellement prise pour cible.



Une femme a récemment été accusée de tentative de meurtre après avoir frappé une jeune fille de 14 ans pour "être mexicaine". Selon TheShadeRoom, l'attaque à caractère raciste s'est produite à Clive, Iowa, le 9 décembre. Nicole Marie Poole Franklin, 42 ans, a avoué à la police qu'elle avait frappé une fille avec sa voiture parce qu'elle pensait qu'elle était «mexicaine». Les autorités confirment que l'adolescente se rendait à l'école en marchant sur un trottoir. Alors qu'elle se dirigeait vers Indian Hills Junior High, elle a repéré le véhicule de Franklin quittant la route pour la renverser. Après avoir frappé la jeune fille, Franklin a quitté la scène et a ensuite été identifié. La jeune fille a été hospitalisée pendant deux jours et a subi une commotion cérébrale ainsi qu'une série d'ecchymoses.

Peu de temps après, la police a arrêté Franklin et l'a accusée de tentative de meurtre, de délit de fuite et plus encore. Ironiquement, Franklin avait déjà été à la prison où elle a été détenue pour une agression distincte. Elle était également liée à une autre agression raciale dans un dépanneur. L'arrestation a été rapide et Franklin est actuellement détenu sous caution de 1 M $. Le chef de la police, Michael G. Venema, a partagé ce qui suit au sujet de l'événement malheureux: "Il n'y a pas de place dans notre communauté (ou dans tout autre) pour ce type de haine et de violence. Nous nous engageons à soutenir et à soutenir cette famille et à travailler avec diligence avec eux. pour demander justice. " Nous attendons plus de détails sur cette histoire au fur et à mesure qu'elle se déroule.

(Via)

. (tagsToTranslate) Femme accusée après avoir écrasé une fille de 14 ans pour «être mexicaine» (t) crime (t) mexicain (t) racisme (t) discrimination (t) tentative de meurtre (t) légale (t)? ?? (t) Nouvelles (t) Crime (t) Dernières nouvelles (t) Critiques (t) Hot New Hip Hop