Une femme enceinte jumelle surprise par les médecins lors de l’échographie

Danielle et Joseph rêvaient de devenir parents, mais malheureusement, les tentatives qu’ils ont faites depuis plus de deux ans ont été infructueuses. Cependant, en mars 2017, le couple a reçu la meilleure nouvelle qu’il aurait pu recevoir: Danielle était enfin enceinte!

Ce que le couple ne s’attendait pas, c’est que lors de l’un de leurs examens cliniques, le médecin a confirmé qu’à six semaines de grossesse, il avait réussi à percevoir non seulement un cœur battant, mais qu’il y avait deux jumeaux qui grandissaient à l’intérieur.

Bien que ce fut une grande surprise, Danielle et Joseph n’étaient pas très confus, car ils ont tous deux des jumeaux dans leur famille; Ils étaient donc très excités par cette nouvelle.

La grossesse se passait bien, Danielle a rempli les soins qu’elle devait avoir pour le bon développement de ses bébés; mais quelques semaines plus tard, les médecins lui ont demandé de revenir pour un contrôle de routine.

C’est là que le couple a reçu des nouvelles qui les ont laissés sans voix, car le ventre de Danielle avait caché un troisième bébé; C’est vrai, le couple allait avoir des triplés! Les deux ne correspondaient pas à l’émotion et en même temps ils avaient des nerfs car avoir trois bébés en même temps serait sûrement un défi compliqué.

«Comment pourrions-nous gérer trois de ces précieux cadeaux? Mais quelques semaines plus tard, nous avons commencé à nous sentir plus en sécurité et préparés pour le fantastique voyage que le destin nous avait préparé. Le médecin nous a recommandé de ne pas commenter les nouvelles jusqu’à ce que nous voyions que tout allait bien. Nous avons suivi les recommandations du médecin et n’avons rien dit. Tout semblait bien. “ – Danielle a commenté lors d’une interview.

Au fil des jours, le ventre de Danielle a grandi et grandi, mais le couple a vécu avec une grande incertitude sur ce qui allait arriver à leurs bébés, car ces types de grossesses sont généralement à haut risque.

Lorsque les bébés ont eu trois mois de gestation, Danielle et Joseph sont allés chez le médecin pour un examen mensuel et c’est pendant qu’ils ont effectué une échographie que les médecins ont trouvé quelque chose de très particulier.

“Je suis vraiment désolé de devoir dire cela, mais …” a déclaré le gynécologue qui a assisté à la grossesse.

Avec ces mots, le couple est devenu très inquiet et a demandé au médecin de leur parler avec la vérité, alors le gynécologue a poursuivi:

“Je suis vraiment désolé de devoir dire cela, mais … ce sont des quadruplés !!” – a commenté surpris.

La possibilité d’avoir des quadruplés naturellement, sans interventions ni procédures, est une grossesse sur 700 000, ce qui fait de Danielle et Joseph une famille très spéciale.

Enfin, avec 28 semaines de gestation Zoey, Lyla, Arya et Maya sont nées le 16 août 2017, apportant avec elles une nouvelle vie pleine de défis, d’efforts et surtout de joie.

