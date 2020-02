Une femme fantôme arriverait au MCU via “ Blade ”

Les rumeurs entourant l’apparition de Ghost Rider dans le MCU ont été assez diverses. Des coulées passepoilées aux formes d’entrée narrativement plausibles, l’histoire intrigante du personnage, ainsi que les multiples versions du personnage existant dans les bandes dessinées, font entrer Ghost Rider dans le paysage tentant et réalisable. Avec plusieurs façons d’entrelacer le personnage avec des sauveurs MCU existants ou à venir, les opportunités sont infinies.

L’univers cinématographique Marvel phase quatre «Blade» | Photo par Kevin Winter / .

Des rapports récents de Tim Vo of Lords of the Long Box, s’appuyant sur un scoop de Marvel et de l’initié Mikey Sutton de DC, suggèrent qu’une version féminine bien connue de Ghost Rider pourrait arriver au MCU via Blade, avec Mahershala Ali. Alors, décomposons le rapport.

Ghost Rider peut arriver au MCU via une connexion avec l’homme qui chasse les vampires

En parlant de ses dernières informations concernant Ghost Rider et Blade, Tim Vo a déclaré:

L’homme qui chasse les vampires rencontre une femme la tête en feu. Non, ce n’est pas la ligne de punch d’une blague ou le début d’une blague, mais c’est quelque chose qui arrive au MCU. Et, son nom est Alejandra Jones. Elle est la prochaine Ghost Rider dans le MCU.

Seigneurs de la longue boîte

Tim Vo continue en expliquant que Kevin Feige veut rafraîchir Ghost Rider lorsqu’il amène le personnage au MCU, car les homologues masculins ont vu leur juste part d’écran et de télévision.

Sans oublier, le remplacement du personnage par la version féminine la plus récente sera un moyen de forger immédiatement une séparation entre la prise du MCU et les représentations d’écran précédentes. Et, comme les fans le savent, Kevin Feige n’est pas du genre à reproduire ou dupliquer les erreurs du studio précédent, c’est pourquoi les Fantastic Four seront probablement mieux sous sa supervision.

Lords of the Long Box poursuit en notant que les discussions ont commencé à introduire Jones dans le premier film Blade; Cependant, étant donné que Blade est encore à des stades conceptuels, ces fuites narratives restent non confirmées mais probables. Alors, que devez-vous savoir sur Alejandra Jones?

À l’intérieur d’Alejandra Jones de Marvel Comics

Alejandra Jones est la fille d’un trafiquant d’êtres humains américain. Elle a été vendue par son père, s’est retrouvée au Nicaragua avec Adam (le premier homme de la légende biblique) et a été entraînée avec d’autres enfants orphelins dans les confins d’un temple pour devenir le prochain Ghost Rider, comme l’explique Marvel.Fandom.

Alejandra Jones a repris le manteau Ghost Rider après qu’Adam a convaincu Johnny Blaze de l’abandonner. Alejandra Jones a finalement été envoyée à Dayton dans l’Ohio pour combattre la fille de Red Skull, où elle a combattu vaillamment, mais a finalement été vaincue.

Bien que l’histoire de Jones soit un peu plus compliquée que la brève histoire expliquée ci-dessus, son origine remonte à Adam et au Nicaragua, il sera donc intéressant de voir comment le MCU choisit de placer son personnage dans Blade. Va-t-elle se battre à ses côtés ou viendra-t-elle menacer sa pratique? Une romance se développera-t-elle, une amitié, une haine d’amour mutuelle?