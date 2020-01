Une femme se retrouve aux urgences pour manger un biscuit à la marijuana

Aux États-Unis, il y avait un cas unique et spécial pour l’utilisation de la marijuana. La patiente: une femme de 64 ans qui – malheureusement – Il est venu aux urgences croyant qu’il allait subir un AVC. Mais j’étais juste très haut. Elle avait accidentellement avalé un cookie qu’une personne de “caractère douteux” avait apportée à la maison de retraite où elle vivait avec son mari. Vous ne pouvez plus faire confiance à personne, pas même à un vieil homme.

L’histoire de cette femme a été publiée dans le Journal of Emergency Medicine le 22 janvier. Comme raconté, La femme a été emmenée à l’hôpital en urgence car elle a commencé à ressentir une sorte de fatigue extrême, qui est apparue principalement sur son bras et sa jambe droits., en plus de se sentir très, très étrange. Selon son mari, la femme ne semblait pas être normale. Les ambulanciers paramédicaux qui l’ont emmenée à l’hôpital ont alerté les médecins sur un possible «code de l’AVC» afin qu’elle puisse être traitée immédiatement avec des médicaments anticoagulants.

À son arrivée à l’hôpital, il a subi un examen physique au cours duquel les médecins ont remarqué que la dame parlait également très lentement. Ils ne savaient toujours pas que j’étais droguée, et même si cela ne montrait aucun signe d’un AVC possible, Des échantillons de sang ont été prélevés et une autre série de tests a été effectuée, comme une IRM, une radiographie pulmonaire et un électrocardiogramme (ECG). Tout était normal. Très vite, la patiente a dit qu’elle se sentait bien. Mais alors qu’est-ce qui s’était passé? Les médecins ont continué d’explorer le cas et ont découvert qu’avant de présenter des problèmes et de se sentir très fatiguée, la femme avait mangé un biscuit dans sa maison de soins infirmiers.

“Elle avait mangé un biscuit qui avait été apporté dans la zone sociale de son centre pour personnes âgées par l’un des autres aînés à partager”, explique le rapport. «Le mari de la patiente a noté que cette personne était discutable.

Un test de dépistage des drogues a été effectué et le tétrahydrocannabino (THC), le principal constituant psychoactif du cannabis, était positif. En effet, j’étais haut. Mais le plus étrange de l’affaire était les symptômes qu’il a présentés. Habituellement, une personne intoxiquée par le THC a des changements dans son corps tels qu’une diminution de la concentration, une altération de l’état mental, une rougeur des yeux ou une augmentation de l’appétit; cependant, la femme était faible … ce qui n’est pas encore clair pourquoi cela s’est produit. Bien que oui, ils n’ont pas exclu qu’il puisse s’agir d’un accident vasculaire cérébral, car “le moment de son intoxication avec une éventuelle attaque ischémique transitoire serait une coïncidence intrigante”, ont-ils écrit.

Les auteurs attendent «cette connaissance encourage les médecins à considérer l’empoisonnement au THC comme une cause de faiblesse des nouveaux membres »ils ont conclu.

