Une fille laisse sa mère malade à la gare routière

Blanca Irene Yañez Soto a été abandonnée par sa fille dans une usine à Hermosillo, Sonora. Pas de documents officiels ni d’argent.

Elle souffre de diabète et n’en savait pas plus que sa fille de 15 ans, Guadalupe, au siège social où les deux se rendraient en Basse-Californie.

«Il a pris mon sac, il y a apporté mes documents, mon certificat de naissance, ma carte d’électeur et 5 mille pesos que mon frère m’avait donnés pour me guérir les yeux car je vois à peine» Mme Blanca a déclaré aux médias locaux.

Dimanche dernier, le 9 février, les deux femmes sont arrivées dans la ville d’Hermosillo pour effectuer certaines interventions puis poursuivre le voyage.

La dernière chose que Blanca savait de sa fille, c’est qu’elle a demandé de l’argent pour acheter quelque chose à manger pour les deux et a pris son sac où elle a gardé ses documents et son argent.

Après avoir dormi un instant, la dame a cherché sa fille pendant quelques heures jusqu’à ce qu’un chauffeur de taxi avec lequel sa fille avait déjà engagé une conversation lui dise que Guadalupe était partie pour Mexicali.

Madame est bloquée dans la gare routière d’Hermosillo, n’a pas pour le passage.

En attente d’un parent.

Grâce aux réseaux sociaux, plusieurs médias ont commencé à diffuser les informations. De cette façon, on a appris que Blanca était à Sonora avec ses bagages depuis deux jours, sans manger et incapable de quitter le terminal en raison de sa mauvaise vue. Il ne sait pas lire et n’a aucun moyen de rentrer chez lui.

Pour le moment, on s’attend à ce qu’un membre de la famille réponde à l’appel des réseaux et puisse y passer, comme référence, elle cherche Altagracia Yañez qui vit à Mexicali.

On s’attend à ce que les connaissances de Mme Blanca puissent la contacter et l’aider. La station de camions Hermosillo est située sur le boulevard Luis Encinas J. 400, Colonia Los Naranjos et est ouverte 24h / 24.

