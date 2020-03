Une fille trisomique à 4 ans devient un modèle de passerelle

L’inclusion est un problème qui a augmenté au cours des dernières années. De jour en jour, de plus en plus de personnes ont du mal à mettre de côté les différences physiques pour faire en sorte que les personnes handicapées sentent qu’elles appartiennent et qu’elles sont incluses dans la société.

Différentes marques de mode ont lancé des campagnes où leurs protagonistes sont désormais des personnes aux capacités différentes, donnant au monde la leçon que nous sommes tous et égaux.

La vie de la petite Francesca Rausi de 4 ans a pris une tournure à 360 degrés grâce à cette lutte contre les discriminations. Francesca est trisomique et malheureusement, à un jeune âge, elle a dû faire face à plusieurs critiques et jugements.

Mais maintenant, grâce à un défilé de mode organisé par Tiziana Randisi à Malte, elle a retrouvé confiance en elle et surtout elle s’est sentie comme une fille normale.

Ce défilé de mode vise à amener les personnes handicapées dans le monde de la mode. Il a impliqué environ 22 modèles avec différents handicaps, afin de changer la mentalité de la société à l’égard des personnes souffrant d’un certain type de handicap.

Madeline Stuart, la première mannequin au monde atteinte du syndrome de Down, a également participé à cet événement et considère qu’il s’agit d’une grande étape pour remettre en question la conception de la beauté qui a été inculquée dans la société.

La mère de Francesca a soutenu sa fille dans son rêve de devenir mannequin depuis qu’elle était très jeune car elle pense que c’est un bon début pour développer sa confiance et faire comprendre au monde que les normes de beauté ont changé.

Francesca a participé à 5 podiums et s’en est si bien sortie qu’elle a été désignée au défilé de Malte comme «top junior model».

C’est incroyable de voir la sécurité et la confiance avec lesquelles il marche sur le podium, sans aucun doute Francesca sait prendre le contrôle de la scène. Son grand charisme a ému le monde entier et cela ouvrira sûrement plus de portes à sa carrière de mannequin.

«Je me sens très excitée de la voir, car je vois beaucoup de bonheur dans ses yeux. C’est quelque chose hors de ce monde. “ – a commenté Michelle, la mère de Francesca.

Maintenant que la petite fille se prépare à participer au concours Miss Noël Junior de Malte, nous sommes sûrs qu’elle fera un excellent travail!

