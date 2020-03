Une fillette de 11 ans est entrée dans la baignoire avec son téléphone portable. Mourir par choc électrique.

Une fillette autrichienne de onze ans est décédée d’une décharge électrique dans la baignoire.

C’est du moins ce que pensent les autorités car, lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux, ils ont vu un câble de charge branché se trouver près de la baignoire et du téléphone portable dans l’eau, a déclaré le policier.

Le corps de la jeune fille avait de forts signes de brûlures appartenant à ceux qui apparaissent lors d’un passage de courant électrique. La mère est celle qui a trouvé la fille sans vie dans la baignoire

Dimanche, la fillette de onze ans avait dormi dans la baignoire de l’appartement de ses parents à Dornbirn et fermé la porte de la salle de bain. Lorsque la mère a frappé à la porte après un certain temps et n’a reçu aucune réponse, elle a regardé par la fenêtre de la salle de bain. Il a vu sa fille sans vie dans la baignoire.

Un parent qui était avec eux a ouvert la porte en claquant et a commencé à pratiquer des exercices de réanimation. Cependant, ni lui ni le médecin urgentiste n’ont réussi à ressusciter la petite fille

L’année dernière, une jeune fille de 16 ans est décédée dans la baignoire, dans une situation très similaire à Munich. Un autre cas s’est produit au Texas, aux États-Unis. Une fille avait également son téléphone portable lorsqu’elle utilisait la baignoire. Les deux voulaient discuter et recharger leur téléphone portable.

Le risque de charger le téléphone portable près de notre vie quotidienne est souvent sous-estimé. Partagez cette note pour sensibiliser davantage de personnes aux domaines dans lesquels ils rechargent leur téléphone.

