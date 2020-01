Une fois que nous avons rêvé d’avions: la technologie tue la science-fiction

Depuis l’enfance, la science-fiction a retenu mon attention, comme je suppose pour tout le monde; Ce genre qui se présente comme menaçant et prophétique qui, en plus d’une source de divertissement, est une réflexion constante sur nous-mêmes. Qui regarde son avenir et l’imagine, regarde en réalité dans l’ombre de ses espoirs et de ses peurs. Entre la science et la technologie, il existe une relation étroite avec la littérature et les arts, il y a peu d’occasions où les inventions et les changements technologiques ont impliqué un passage à travers les lettres et les arts, comme prémonitions et comme rêves.

Jules Verne, dans mon enfance, n’était plus le classique que les enfants lisaient, c’était plutôt le classique que nos parents avaient lu et qu’ils nous donnaient avec l’espoir que nous le lisions, c’était plutôt un objet de culte et leurs réflexions sur la technologie avait déjà été atteint; le fait est qu’il marque une transition constante au cours des quarante dernières années dans ce genre et, bien sûr, dans la façon dont nous entrevoyons l’avenir de l’humanité, de la science et de la technologie.

D’une part, la science-fiction pleine de possibilités et d’espoirs est entrée dans l’histoire, les guerres du XXe siècle l’ont réalisé, réalisant leurs attentes, on le sait, les avions, les hélicoptères, les médicaments et les formes de communication et ont laissé leur place à les contrautopías de contenu scientifique qui ont été écrits depuis les années 1940 et qui continuent à faire le leur parmi nous. Les anciens classiques ont été suivis de deux genres différents, la dystopie susmentionnée et la bande dessinée. Ma génération est donc la fille de ces deux monstres; d’une part, du Big Brother de 1984 d’Orwell, ou de Farenheit 451; mais aussi des super-héros qui ont perdu l’innocence des premiers jours quand ils étaient des hommes doués combattant le fascisme pour s’emmêler dans des intrigues complexes de science et de technologie dans lesquelles la domination de l’humanité et même de la galaxie a supplanté l’humble méchant qui en avait assez terroriser la ville gothique.

Aujourd’hui, je vois, par exemple, que Les enfants et les jeunes ne sont plus excités par le super-héros pur et saint, le Superman de la boucle au front qui a aidé la vieille femme à traverser la rue, ils le veulent avec un conflit interne qui le fait discuter entre le bien et le mal; L’image de la télévision Batman qui a survécu pendant trois décennies, celle du pyjama gris qui était un peu innocent et qui tournait toujours au ralenti, ne leur suffit plus; sa mémoire et son identité doivent aussi être sillonnées de haine et de passion, pour le rendre attractif. De plus, les méchants ont acquis leur charme, rares étaient les enfants qui voulaient être le Joker ou Lex Luthor, mais maintenant, tant mieux, les frontières entre les deux parcelles semblent s’estomper et trouver des terrains d’entente; Il se trouve donc que ni les bons ni les mauvais ne sont si mauvais et que les deux sont motivés par la gestion technologique et par la maîtrise des sciences et technologies inimaginables pour les mortels. Je trouve, à toute allure, au moins une raison évidente; dans le monde plus personne n’est assez bon et personne n’est assez mauvais, la technologie et les médias nous correspondent un peu et à l’exception des terroristes qui ont traversé le filtre médiatique des États-Unis, personne ne peut revendiquer la propriété du mal absolu. Nous vivons à une époque où l’utilisation de la technologie se démocratise et nous équivaut et qui, en fin de compte, nous fait peur parce que Il nous laisse sans références pour la route.

Je ne peux pas dire que la dernière heure de la science-fiction est arrivée, voilà comment annoncer la mort de la poésie, Théodore W. Adorno a eu raison d’annoncer cette mort après Auschwitz et même il n’avait pas raison; le fait est que science-fiction Verne ou Lem sont morts et enterrés, qui s’avère que la progéniture puissante a été celle d’Orwell, Bradbury et Dick, sont ceux qui prennent une nouvelle vie dans leur progéniture qui émergent, au-delà des paroles imprimées dans les bandes dessinées, les films et les séries télévisées ; Il est clair que nous ne pouvons pas arrêter de rêver à notre avenir, c’est une sorte de conditionnement de notre espèce et de notre intelligence, mais le fait est aussi que nos rêves sont partis, contrairement aux autres temps de l’humanité, d’être simples et lumineux pour reflètent le plus grand de notre peur: ne pas savoir où nous allons. Mais sois calme, restons calmes, comme disait le célèbre Septien Magicien, “ça ne s’arrête pas avant la fin” et ça nous est déjà arrivé au Moyen Âge et à la fin de la Renaissance et toujours, absolument toujours, nous avons réussi à nous adapter car c’est le grand succès de l’humanité

.