Une fuite de l’art de la saison 2 de Mandalorian taquine la connexion au casque de Dark Vador

Un indice précoce qui Le Mandalorien allait être quelque chose de spécial était son casting. La première saison comptait Nick Nolte, Carl Weathers, Taika Waititi, Gina Carano, Clancy Brown, Bill Burr, Giancarlo Esposito et, la cerise sur le gâteau, Werner Herzog. Certains de ces acteurs reviendront pour la deuxième saison, même si beaucoup d’entre eux n’ont pas survécu à la première saison parfois brutale de la série. Maintenant, il semble que le spectacle soit sur le point de maintenir son casting parfait, car la semaine dernière, il a été annoncé que la star d’Aliens et The Terminator Michael Biehn entrerait dans une galaxie très, très loin.

Il n’y a pas eu d’annonce officielle quant à qui Biehn joue, à travers le moulin à rumeurs suggère qu’il sera un “chasseur de primes du passé de Mando”. Cette description correspond à environ 75% de la distribution de l’émission, donc elle ne réduit pas beaucoup les choses. Comme nous l’avons vu lors de la première saison, le Mandalorien s’est beaucoup déplacé dans la galaxie, se faisant des amis et (plus souvent) des ennemis en cours de route.

Mais maintenant MakingStarWars a un croquis qui, selon eux, montre la conception approximative du personnage de Biehn, et vous pouvez le vérifier ci-dessous:

Cliquer pour agrandir

C’est un design intéressant, censé évoquer clairement un guerrier samouraï. Cela a du sens pour Star Wars, George Lucas étant ouvert sur la façon dont la saga a été influencée par les films Kurosawa (et en particulier par le film de 1958 The Hidden Fortress). Bien sûr, l’armure de Vader est conçue pour ressembler vaguement à une forme de samouraï, et cela semble certainement suivre cette tendance. Il ressemble également à d’autres armures impériales, plus spécifiquement à la tenue impériale de Han Solo comme on le voit dans la scène de bataille Mimban (coupée) dans Solo.

Donc, beaucoup concluent que le personnage de Biehn peut être une sorte de forces spéciales ex-impériales grisonnantes. Mais étant donné que nous en avons eu beaucoup lors de la première saison, j’espère que le personnage mystérieux de Biehn apportera une touche intéressante.