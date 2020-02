Une fumée pop tuée dans un vol à domicile

Pop Smoke a été abattu mercredi matin dans ce qui semble être un vol à domicile.

Des sources policières disent à TMZ que le rappeur de Brooklyn, âgé de 20 ans, était dans une maison des Hollywood Hills vers 4h30 du matin lorsque deux hommes portant des sweats à capuche et des masques ont fait irruption dans la maison et ont tiré plusieurs coups de feu, frappant et blessant gravement Pop Smoke. . Les hommes ont été vus fuyant à pied.

Pop Smoke, dont le vrai nom est Bashar Jackson, a été transporté par ambulance au centre médical Cedars-Sinai à proximité où il a été déclaré mort.

Son label, Republic Records, a confirmé sa mort. «Nous sommes dévastés par la perte inattendue et tragique de Pop Smoke», a déclaré son représentant Joseph Carozza. “Nos prières et pensées vont à sa famille, à ses amis et à ses fans, alors que nous pleurons cette perte ensemble.”

Les suspects sont toujours en fuite et n’ont pas été identifiés. On ne sait pas si Pop Smoke connaissait les tireurs. Un homme a été menotté mais a été libéré après que les flics eurent déterminé qu’il n’était pas impliqué. Pop Smoke louait la maison de Teddi Mellencamp, une star de «The Real Housewives of Beverly Hills», et de son mari, Edwin Arroyave. Il y aurait eu une fête ou un rassemblement à la résidence avant la fusillade.

Pop Smoke semble avoir utilisé les médias sociaux jusqu’au moment de l’incident. Son dernier tweet était quatre emojis d’étoiles filantes en réponse à une vidéo de Triller. Dans sa dernière publication sur Instagram, il est photographié sur le siège du conducteur d’un Range Rover, qui est stationné dans l’allée de la maison où il a été abattu, tandis que son ami brandit plusieurs piles d’argent.

L’année dernière, Pop Smoke a enregistré un succès avec «Welcome to the Party» de sa première mixtape Meet the Woo, qui a donné naissance à un remix avec Nicki Minaj. Plus tôt ce mois-ci, il a publié la suite, Meet the Woo 2, qui a fait ses débuts au n ° 7 sur le Billboard 200.

La communauté hip-hop pleure sa mort, dont 50 Cent, Ludacris, Kehlani, Chance the Rapper et Minaj, qui ont rendu hommage à son défunt ami et collaborateur. «La Bible nous dit que la jalousie est aussi cruelle que la tombe. Incroyable. Rest In Peace, Pop », a écrit Minaj, tandis que 50 ont ajouté:« R.I.P à mon homme Pop Smoke, aucune sympathie pour les gagnants. Que Dieu le bénisse.”

Rest Up Pop Smoke, tu étais trop jeune. Que Dieu bénisse et réconforte votre famille. Quelle trajectoire folle tu étais sur l’homme smh 🙏🏾🙏🏾🙏🏾

– Chance The Rapper (@chancetherapper) 19 février 2020

putain je voulais bloquer quelqu’un n cette merde supprimédddddddd

reposer la fumée pop !! 20 ans, hella sweet FREAKISHLY talentueux. merde malade ici. prières à sa famille pour de vrai

– Kehlani (@Kehlani) 19 février 2020

Jésus-Christ… ..Pop Smoke a disparu?! Wtf !!!?

– RootsPicnic2020 maintenant! (@questlove) 19 février 2020

Mec .. Le dernier tweet de Pop Smokes était il y a 2 heures et maintenant tout le monde dit RIP… smh 💔

– Justine Skye (@JustineSkye) 19 février 2020

Man Come On, je ne connais même pas mec mais il commençait à peine dans ce Rap Game. J’étais vraiment intéressé de voir sa croissance. Trop de jeunes vies avec autant de potentiel qui leur sont enlevées. Cette merde doit… https://t.co/pEuGN11gF2

– Ludacris (@Ludacris) 19 février 2020