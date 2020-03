Une grand-mère de 103 ans parvient à vaincre le coronavirus grâce aux infirmières

Zhang Guangfen, une Chinoise de 103 ans, a vaincu le coronavirus et a été libérée par des médecins qui ont toujours été à l’affût de son traitement et de son rétablissement.

Zhang a contracté le virus et a été testé positif pour covid-19 le 1er mars. Bien qu’il n’ait pas beaucoup de problèmes de santé sous-jacents, il souffrait d’une bronchite chronique qui mettait sa santé en danger, et plus encore avec son âge.

Un autre problème qui a entravé ses chances était l’existence d’un épanchement multiple, qui a recouvert la membrane de ses poumons avec un excès de liquide, la rendant incapable de communiquer avec le personnel médical.

Lorsque ses proches ont appris qu’il avait le virus, ils se sont résignés à croire qu’il ne pourrait pas survivre à cette maladie et ont même prié pour qu’il puisse quitter ce monde sans souffrir.

Ce à quoi ses proches ne s’attendaient pas, c’est que Zhang était dans une santé inébranlable et qu’avec les soins et les médicaments qu’il avait reçus pendant son traitement, il gagnerait miraculeusement cette terrible maladie.

Les médecins et les infirmières ont répondu aux besoins de Zhang 24 heures par jour, nourris, soignés et lui ont donné les séances de thérapie nécessaires à son rétablissement. Mais en réalité, c’est son incroyable volonté de vivre qui a fait réussir Zhang.

«Grand-mère adorait que les infirmières lui fassent des compliments. Elle souriait et hochait la tête chaque fois qu’ils lui disaient qu’elle était jolie. » – Liao Zhenhui, chef des soins infirmiers a commenté.

Le sixième jour de traitement, la femme a subi quelques tests pour découvrir la progression de son état et, heureusement, ils étaient négatifs. Après 10 jours d’hospitalisation, Zhang a été libéré de l’hôpital Liyuan, dans la ville de Wuhan, et a ouvert un panorama des possibilités pour nous de bien sortir du coronavirus.

Ce que nous vivons dans le monde concernant la pandémie de coronavirus a rempli nos jours et le destin de nos vies d’incertitude. Cependant, il est important de se conformer aux mesures de sécurité de chaque pays pour empêcher que cela continue de se développer et de s’étendre.

Bien que les personnes âgées soient plus vulnérables à souffrir de cette maladie, personne n’est à l’abri de contracter l’infection; pour cette raison, veuillez suivre les recommandations qui ont été faites et rechercher le contact avec plus de personnes.

