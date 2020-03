Une grande partie de la bibliothèque de la BBC quitte Netflix UK en mars 2020

Une grande partie de la bibliothèque de la BBC sur Netflix UK devrait quitter le service à la fin de mars 2020. Cela survient alors que la BBC commence à éloigner ses programmes des goûts d’Amazon Prime et de Netflix au Royaume-Uni au profit de sa propre BBC. Service iPlayer et Britbox.

Tous les titres répertoriés ci-dessous devraient quitter Netflix le 30 mars 2020. Il voit un large éventail de titres, notamment des séries comiques, des documentaires, des séries pour enfants et quelques drames, sortir du service.

Certains des faits saillants comprennent les grands comédiens tels que les anciens classiques tels que Fawlty Towers, Les deux Ronnies et Un peu de Fry et Laurie. Des comédies plus récentes telles que Le bureau, Suppléments et Que Mitchell et Webb Le look doit également expirer.

Tous sont probablement dirigés vers BritBox, un nouveau service d’abonnement d’ITV et de la BBC qui nécessite des frais supplémentaires.

Nous savons depuis un certain temps que la grande purge de la BBC de Netflix UK arrivait. Bien que ce soit une grande partie, il reste encore beaucoup de grands spectacles de la BBC qui restent au moins pendant un certain temps. Blackadder, Doctor Who, Planet Earth, Sherlock, Peaky Blinders, In the Dark, Doctor Foster, Line of Duty et bien d’autres séries devraient rester dans un avenir prévisible.

L’année dernière, il a été signalé que la «grande majorité» des émissions britanniques serait lentement supprimée au profit d’un nouveau service de streaming (actuellement lancé au Royaume-Uni) appelé BritBox.

C’est évidemment une question litigieuse pour le moment, étant donné le débat autour des frais de licence et lorsque la BBC fait référence à la suppression de ses titres de la large consommation comme «rentrant à la maison», il est facile de voir où se situe la controverse. Il a également été signalé que BritBox avait du mal à attirer des abonnés au cours de sa première année.

Voici la liste complète des titres de la BBC qui devraient quitter Netflix fin mars:

BBC Comedy Series Quitter Netflix le 30 mars Un peu de Fry et Laurie (4 saisons) Absolument fabuleux (6 saisons) Presque royal (2 saisons) Daniel Deronda (1 saison) Extras (2 saisons) Fawlty Towers (2 saisons) French and Saunders ( 6 saisons) Harry Enfield et Chums (2 saisons) Harry Enfield présente… (1 saison) Porridge (3 saisons) Rock & Chips (saison 1) That Mitchell and Webb Look (4 saisons) The Job Lot (3 Seasons) The Office ( UK) (2 saisons) The Royle Family (3 saisons) The Thick of It (4 saisons) The Trip (2 saisons) The Two Ronnies (4 saisons) Victoria Wood: Vu à la télévision (2 saisons) BBC Drama Leaving Netflix on 30 marsParade’s End (Saison 1) Le secret de Crickley Hall (Saison 1) War & Peace (Saison 1) BBC Kids Series Quitter Netflix le 30 marsGo Jetters (Saison 1) Hey Duggee (Saison 1) Histoires horribles (5 saisons) La prochaine Étape (5 saisons) BBC Docuseries Quitter Netflix le 30 mars Afrique (Saison 1) Diana: Sept jours qui ont secoué le monde (Saison 1) Hiroshima (Saison 1) Joel & Nish vs The Wo rld (Saison 1) Life (Saison 1) Louis Theroux: Miami Mega Jail (2011) Stupid Man, Smart Phone (Season 1) The Great British Bake Off (7 Seasons) The Hunt (Season 1) Wild Alaska (Season 1) Wild Japon (Saison 1)

Les États-Unis voient également un peu une purge de la BBC, mais cela se produit depuis plusieurs années. Récemment, il a perdu certains des grands titres de David Attenborough en décembre et devrait voir le père Brown et l’armée de papa (entre autres titres) partir fin mars également.