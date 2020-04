Une histoire d’amitié, de musique et d’innovation

Quelque chose de positif que la quarantaine nous a laissé est la possibilité de rencontrer (virtuellement) Avec nos amis, organisez des fêtes sur écrans, passez des heures à parler de tout et de rien, à partager des anecdotes et des recommandations de livres, d’articles, de films ou de disques.

Et si, peut-être devrais-je préciser que si à un moment de votre vie vous vous rencontriez chez vos amis pour écouter des disques, échangez des couvertures, lisez les crédits et les notes de production, alors vous devez être prudent, car Cela signifie que vous êtes aujourd’hui dans le “groupe à très haut risque”.

Il est probable que lors de ces réunions, l’un de vos amis avait un instrument. Peut-être que c’était toi qui avais une guitare, un clavier ou une batterie, et si oui, tu avais sûrement un groupe avec tes amis. Oh, nostalgie bénie …

Beastie Boys Story est précisément l’histoire de trois amis qui se sont inspirés, mais ils ont aussi inspiré toute une génération. Un groupe qui tout au long de ses quarante ans de carrière s’est caractérisé par son audace et son innovation.

N’est-ce pas assez l’un des premiers actes «blancs» du hip-hop? Eh bien, que diriez-vous d’oser produire un album comme Paul’s Boutique avec une production que nous pourrions dire, à coup sûr, Il a établi la norme de production pour l’utilisation d’échantillons et de couches sonores. Est-ce ainsi que les choses changent?

La liste pourrait continuer de consolider les Beastie Boys l’un des premiers groupes à avoir accédé à Internet au début des années 90, et l’un des premiers à embrasser les causes sociales assez fort pour organiser tout un festival pour la liberté sociale au Tibet.

Ou dans la culture pop, inspirer un personnage de Star Wars: The Last Jedi (Slowen-Lo), un bouleau nommé en l’honneur de «Slow and Low» du Licensed To Ill – son premier album – dont la voix a été interprétée par Joseph Gordon-Levitt.

On pourrait bien dire que la carrière musicale des Beastie Boys a pris fin après la mort malheureuse d’Adam Yauch, connu sous le nom de MCA, en 2012. Cependant, son héritage et son histoire continuent d’être écrits à ce jour.

D’abord avec un livre génial intitulé Beastie Boys Book, qui a été catalogué par des publications spécialisées comme le meilleur livre de musique publié en 2018. Plus tard avec un livre audio que j’ose dire est le meilleur de tous les temps, grâce aux apparitions spéciales de Kim Gordon, Jarvis Cocker, Snoop Dogg, Ben Stiller, Steve Buscemi et jusqu’à Bette Midler.

Et maintenant avec le premier documentaire en direct ou documentaire en direct, qui n’est rien de plus qu’un format complètement différent de ce que nous avons vu dans les documentaires musicaux plein d’interviews où celui qui parle le moins est le même artiste qui joue dans l’histoire, par exemple.

Personnellement Je pourrais dire que Beastie Boys Story, réalisé par Spike Jonze, est un film documentaire dont le format pourrait être un mashup entre un Ted Talk et un satandup où Mike D et Ad-Rock racontent l’histoire du groupe, tandis qu’ils racontent l’histoire de leur amitié, et bien sûr, l’histoire d’un moment très particulier: la scène post punk à New York dans les années 80 où le seul “réseau social” était une télévision avec MTV.

Le documentaire réunit les Beastie Boys avec Jonze 25 ans après avoir réalisé la vidéo de «Sabotage», leur première collaboration avec le groupe et qui définissait en quelque sorte le langage audiovisuel qui établirait le groupe avec les vidéos de “Sure Shot”, “Root Down”, “Don’t Play No Game That I Can’t Win” et “Time for Livin”.

L’absence de MCA, notée pour être le moteur du groupe, est simplement physique, parce que son importance va au-delà de la musique, grâce à la merveilleuse œuvre de son pseudonyme Nathanial Hörnblowér.

L’histoire des Beastie Boys C’est un voyage constant dans la chronologie, dans lequel ses protagonistes racontent les particularités d’avoir grandi entre Queens et Central Park, deux pôles opposés qui les ont amenés à se former, mais aussi à se gâter dès que la renommée les a atteints.

Depuis les barres sous de New York punk, ouvrir la tournée Madonna (Like a Virgin release), jusqu’à louer un manoir avec piscine à Los Angeles. D’être sur le banc cassé à se redécouvrir en groupe, tout éclater et recommencer avec suffisamment de maturité pour mettre sur la table une série de thèmes à peine touchés en musique: les droits de l’homme, la liberté du Tibet, la culture machiste.

Beastie Boys Story peut sembler un retour en arrière, mais en réalité, C’est une histoire de résilience, d’amitié et surtout de comment ne jamais cesser d’innover.

Comment et où regarder Beastie Boys Story?

Le documentaire The Beastie Boys peut être regardé exclusivement sur AppleTV +, le service de streaming de la société Cupertino accessible à tous avec des applications natives pour Mac, iPhone, iPad ou AppleTV, ainsi que pour Roku, Amazon Fire et une grande majorité de téléviseurs intelligents. Il est accessible depuis tout type d’appareil sur tv.apple.com

Comme conseil, Lors de la souscription au service, les 7 premiers jours d’essai sont gratuits. Mais s’ils ont acheté un appareil Apple dans les trois mois (et celui-ci est déjà activé, oh, surprise! ceux-ci incluent une année gratuite d’Apple TV +. Alors profitez-en et sortez-le.

Pour vous convaincre, voici notre interview avec les Beastie Boys: