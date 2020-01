Une histoire de Star Wars a presque eu une plus grande bataille de Dark Vador

Rogue One: une histoire de Star Wars est sans doute le meilleur des nouveaux films Star Wars. L’une des principales raisons est l’inclusion du méchant emblématique, Dark Vador. Bien qu’il n’apparaisse que dans deux scènes du film, la seconde est un massacre complet sur Rebel où Vader éviscère les mecs de gauche et de droite pour réacquérir les plans de l’étoile de la mort.

C’est peut-être la meilleure scène du film, mais selon le scénariste Gary Whitta, le plan original aurait inclus un nombre de corps rebelles plus élevé et un emplacement sur la plage.

Les troupes terrestres rebelles se sont abattues autour de la tour de communication impériale sur Scarif, les stormtroopers ne peuvent pas percer pour rejoindre Jyn qui est sur le point de transmettre ses plans. Vader dit “mets-moi sur cette plage”. Carnage s’ensuit. Vous avez fini par voir quelque chose comme ça dans la scène du couloir. https://t.co/vvQKGPSgDr

– Gary Whitta (@garywhitta) 21 janvier 2020

Cette autre version semble plus épique, mais il est difficile de surpasser la scène qui nous a été donnée. C’est terrifiant, claustrophobe et viscéral. C’est le Vador que nous avons toujours voulu voir dans un film Star Wars. Et tout en le voyant couper encore plus de Rebels, cela semble génial, un décor de plage ne convient tout simplement pas. Cela pourrait réduire la présence imposante de Vader dans un élément extérieur avec des plans larges. Mais c’est juste moi.

Rogue One: A Star Wars Story a connu un certain nombre de changements. Tony Gilroy a été amené à réécrire et à diriger essentiellement le troisième acte. C’est pourquoi quelques scènes que vous voyez dans les bandes-annonces ne sont pas dans le produit fini.

C’est une de ces rares occasions où les reprises reprennent le film. La tension, l’action et les sacrifices de personnages sont les meilleurs de tous les nouveaux films. Peut-être que Kathleen Kennedy et Lucasfilm auraient dû aller à Gilroy au lieu de J.J. Abrams pour Star Wars: The Rise of Skywalker.

Qui sait quand nous reverrons Vader sur grand écran. Lucasfilm cartographie plusieurs films qui se déroulent tous depuis de nombreuses années. Peut-être que ça devrait être ça. Vous ne pouvez pas faire mieux que cette dernière scène Rogue One: une histoire de Star Wars.