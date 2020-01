Une histoire de Star Wars sortira bientôt sur un Blu-Ray 4K

Rogue One: A Star Wars Story recevra bientôt une mise à niveau car le film sortira sur 4K Blu-Ray.

Selon une nouvelle liste sur Your Entertainment Source, Rogue One: A Star Wars Story devrait sortir en 4K. La version 4K semble également être combinée avec un disque Blu-Ray ainsi qu’une copie numérique du film. Une date de sortie n’a pas été révélée.

Sorti en 2016, Rogue One: A Star Wars Story était connu pour être le premier spin-off de Star Wars en direct mais aussi un triste présage de choses à venir. Le film a été un succès critique et financier avec plus de 1 milliard de dollars au box-office mondial et a obtenu une note d’approbation de 83% sur Rotton Tomatoes et a été cité comme l’un des meilleurs films Star Wars depuis Star Wars: L’Empire contre-attaque. Malheureusement, la production de Rogue One: A Star Wars Story était un gâchis vers la fin car le réalisateur Gareth Edwards a finalement été remplacé afin que l’acte final puisse être retravaillé qui deviendrait éventuellement un conte familier chez Lucasfilm.

Qu’avez-vous tous pensé de Rogue One: A Star Wars Story? Était-ce le meilleur film de Star Wars sous Lucasfilm de Disney? Allez-vous acheter une copie Blu-Ray 4K à sa sortie? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Réalisé par Gareth Edwards, Rogue One: A Star Wars Story met en vedette Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Mads Mikkelson, Donnie Yen, Alan Tudyk, Riz Ahmed, Jiang Wen et Forest Whitaker. Voici le synopsis officiel:

De Lucasfilm vient le premier des films autonomes de Star Wars, «Rogue One: A Star Wars Story», une toute nouvelle aventure épique. En période de conflit, un groupe de héros improbables s’unit pour voler les plans à l’étoile de la mort, l’arme de destruction ultime de l’Empire. Cet événement clé de la chronologie de Star Wars rassemble des gens ordinaires qui choisissent de faire des choses extraordinaires et, ce faisant, font partie de quelque chose de plus grand qu’eux. En salles en décembre 2016.

Rogue One: A Star Wars Story est maintenant disponible en HD numérique, DVD et Blu-Ray.

Source: Votre source de divertissement

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale unie s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant qu’Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC

Trey Griffeth

Amateur de jeux vidéo, de bandes dessinées et de films! Écrivain de tout ce qui les concerne!