Une histoire de violence et de vengeance historique à coups de couteau

Les nazis ne sont plus ce qu’ils étaient. Le parti politique qui a émergé il y a un siècle comme un mouvement réactionnaire d’après-guerre n’a jamais disparu de la mémoire collective, arriver à transformer ses membres en méchants définitifs comme la personnification la plus évidente de la haine, du pire que les êtres humains puissent faire lorsque les idéologies les plus perverses trouvent leur subsistance dans le peuple. Pour cela, son bagage génocidaire s’inscrit toujours dans la représentation Maniquea made in Hollywood, avide d’antagonistes qui n’exigent pas une justification trop profonde, à laquelle Indiana Jones peut exécuter sans que sa mort ne soit une objection morale à lui-même ou au public.

Cependant, la résurgence de l’extrême droite dans la société occidentale montre que ces idéologies radicales ont plus de sympathie qu’on ne l’imagine et, par conséquent, cette violence brutale contre les nazis peut générer une sorte de rejet. Il est donc impossible de commencer à parler de «chasseurs», la nouvelle série Amazon Prime Video mettant en vedette une bande de chasseurs nazis, sans aborder son contexte politique inhérent, enveloppé dans un festival satirique de sang, de vengeance et de justice radicale en ligne avec celui soulevé par Tarantino dans “Damn Bastards” ou par la saga du jeu vidéo “Wolfenstein” dans ses derniers versements.

Al Pacino et Logan Lerman assistent à la synagogue dans ‘Hunters’

‘Hunters’ brandit cette violence explicite et la brandit en prenant comme référence la libération formelle de New Hollywood et des bandes dessinées de super-héros. Le premier coup est joué par Alfonso Gómez-Rejón, directeur du pilote, qui commence par une séquence brutale qui tire avec une précision extrême, adoptant une brutalité qui ne convient pas à tous les publics. Le responsable de certains des épisodes les plus choquants de “American Horror Story” montre en quelques minutes le dynamisme et l’audace avec lesquels ‘Hunters’ ne se déguise pas en un film sérieux et transcendantal -même si le premier épisode dure une heure et demie-, mais d’une expérience télévisuelle divertissante uniquement pour les adultes qui, de temps en temps, parmi les mares de sang, il laisse une empreinte superficielle sous forme de réflexion sur la mémoire historique ou l’héritage de la violence.

Cette figure de l’héritier tombe à Jonas (Logan Lerman), un jeune homme qui vit dans le Brooklyn de 1977 avec sa grand-mère, survivante de l’Holocauste. Comme les super-héros qu’il vénère tant, Jonah est impliqué dans une histoire d’origine marquée par un événement traumatisant, qui cela le conduit à être plongé dans une guerre dont “seuls les morts connaissent la fin”, comme l’indique Meyer Offerman, joué par un superbe Al Pacino. Ce riche protecteur dirige une équipe qui se consacre au suivi et à la dépression de tous les nazis qui, après la Seconde Guerre mondiale, se sont installés aux États-Unis. Et loin de se cacher et d’agir d’un repaire souterrain, les criminels de guerre ont réussi à s’intégrer dans les plus grandes institutions scientifiques, politiques et culturelles, dans le but de s’installer dans le Quatrième Reich dans le pays d’Amérique du Nord en temps opportun.

Hunters ‘Hunters Band

La guerre sans fin

En découvrant cette menace, Jonah doit choisir la façon dont il y fait face. Le personnage de Lerman est l’un des rares ancres moraux d’une série qui il ne parle pas tant du bien et du mal, mais du principe d’action et de réaction, où les victimes du nazisme réagissent avec la brutalité de leurs agresseurs. C’est pourquoi, lors de sa première apparition, quand il sort de regarder “Star Wars” – qui était basé sur le soulèvement d’Hitler pour façonner l’Empire -, Jonah explique la violence comme une question de perspective, un avion dans lequel les héros et les méchants sont jumelés. Et c’est la surface instable dans laquelle il se retrouve au cours des cinq épisodes que nous avons pu voir, donnant à ‘Hunters’ un conflit qui adoucit le cercle vicieux de la violence avec lequel, par exemple, Osamu Tezuka a fermé son essentiel “Adolf “.

Bien qu’il se concentre en grande partie sur le point de vue de Jonah, se lançant de temps en temps sur ses fantasmes de genre, la série a également sa part d’enquête policière sous la forme d’un agent du FBI qui commence à découvrir le tissu d’Offerman, montrant qu’il existe un moyen de faire des choses qui n’est pas en contradiction avec la loi. Et aussi, ‘Hunters’ voyage aussi constamment dans le passé pour montrer les pratiques sadiques employées dans les camps de concentration, faisant de chaque épisode un réseau de personnages et de genres trop dispersé, car il ne se concentre pas suffisamment sur aucun d’entre eux, bien qu’il sème des éléments qui à long terme peuvent donner lieu à un thriller plus complet, mais en aucun cas encadré dans l’habitude de la consommation compulsive de la frénésie de regarder.

Jerrika Hinton représente la loi dans «Hunters»

Les vengeurs de la Shoah

Comme je l’ai fait avec «The Boys», Amazon se déplace comme un poisson dans les eaux de la controverse et des différentes gammes de mal qui baignent «Hunters», dont la pulpe esthétique et sa capacité à trouver l’humour dans les actes les plus méprisables lui confère une personnalité particulièrement séduisante. Et bien que cette combinaison frappante développée par le créateur David Weil ne va pas de pair avec une réflexion plus profonde – du moins pour le moment -, le résultat fait tout le nécessaire pour ne pas être indifférent et transformer la chasse nazie provocante en un événement qui mérite d’être vu.

