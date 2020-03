Une histoire des jeux Slasher sous licence [Based on the Hit Film]

Basé sur le film Hit est une série d’articles sur les retombées du jeu vidéo et les adaptations de films d’horreur et de genre populaires.

Le Slasher Flick est l’un de mes sous-genres préférés dans le cinéma, m’ayant fourni d’innombrables heures de sensations fortes et de rires occasionnels depuis que je suis un adolescent en herbe. De toute évidence, je ne suis pas le seul à aimer ces films, car Slashers dominait le box-office mondial, au grand dam de certains des critiques de films les plus arrogants. Avec toute cette popularité à l’époque, ce n’était qu’une question de temps avant que ces histoires horribles de maniaques masqués et d’exécutions élaborées ne fassent leur chemin vers d’autres médias.

Aujourd’hui, je voudrais parler du monde étrange de Slashers dans le jeu! Seulement cette fois, il ne s’agira pas des influences évidentes que le genre a eues sur des titres d’horreur comme Tour de l’horloge ou Splatterhouse, mais nous allons plutôt nous concentrer sur les adaptations sous licence officielle de certaines des plus grandes franchises Slasher.

Curieusement, notre voyage commence au début des années 80, au début du crash du jeu vidéo qui a failli tuer l’industrie. L’Atari 2600 avait popularisé l’idée de vendre des jeux individuels sur des cartouches externes, mais un surplus de titres de faible qualité avait inondé le marché (beaucoup d’entre eux sous licence des adaptations comme l’infâme E.T.), faisant croire à de nombreux consommateurs que c’était la fin du jeu vidéo tel que nous les connaissions.

Néanmoins, Atari a poursuivi son chemin, et de nombreux lecteurs seront surpris d’apprendre que le 2600 avait en fait plus d’une poignée d’offres d’horreur, avec des jeux comme Le monstre de Frankenstein et Maison hantée devenant ainsi l’un des titres les plus recherchés de la console. Ainsi, il était naturel que certains développeurs pensent que c’était une bonne idée d’apporter des tubes comme Le massacre à la tronçonneuse du Texas aux écrans pixelisés partout.

Au lieu de mettre les joueurs dans la peau d’une reine des cris malheureuse, l’adaptation de VSS Inc en 1983 du film révolutionnaire de Hooper a en fait laissé les joueurs se déchaîner à l’essence à travers le Lone Star State, tuant des victimes désespérées afin de accumuler un score élevé avant que le carburant ne soit épuisé. Il n’y avait pas beaucoup de variété dans le jeu, et ce n’était pas beaucoup à regarder non plus, mais en tant qu’expérience de type arcade, il y avait certainement des expériences pires là-bas.

Bien sûr, dans les années 80, la sortie du jeu a provoqué une réaction des parents et des institutions en colère critiquant le titre pour sa nature «explicite» et sa glorification apparente de la violence grâce à l’utilisation d’un score élevé. Malheureusement, cela signifiait que plusieurs magasins refusaient simplement de stocker le jeu, conduisant à de mauvaises ventes et à une certaine notoriété chez les joueurs. Cependant, cela n’a pas empêché Wizard Video d’essayer de traduire un autre classique de l’horreur des années 70 en une expérience interactive plus tard la même année!

Cette fois, ils emprunteraient à John Carpenter avec une nouvelle interprétation de son emblématique Halloween. Bien qu’il insiste sur une autre adaptation de Slasher, Wizard Games semble avoir pris à cœur certaines des critiques de leur précédent titre d’horreur, car cette fois, les joueurs seraient mis dans la peau d’une baby-sitter qui tenterait d’échapper à un meurtrier maniaque alors qu’elle sauve un assortiment de pixels. les enfants. Bien qu’il s’agisse d’un lien officiel pour Halloween, les personnages présentés dans le jeu sont restés sans nom (et les graphiques de l’Atari 2600 n’ont vraiment pas aidé à représenter les ressemblances du monde réel), donc la seule chose qui a vraiment lié ce titre au film était l’utilisation étonnamment efficace de la partition emblématique de Carpenter pendant les séquences de poursuite.

Même avec un plus grand accent mis sur la survie et un protagoniste respectable (bon sang, vous essayez de sauver les enfants cette fois-ci, pas de les attraper avec une tronçonneuse), le jeu a subi les mêmes plaintes et les mauvaises ventes que le titre précédent de Wizard, menant finalement à la faillite de l’entreprise. Encore une fois, ce n’était pas un jeu particulièrement étonnant, mais l’action était intense, la bande originale était géniale et il est assez clair que ce titre a jeté les bases de l’avenir de la survie-horreur. Il y avait même des effets gore 8 bits sur l’affichage ici, rendant le jeu beaucoup plus violent que le film!

Quoi qu’il en soit, quelques années plus tard, un autre assassin masqué emblématique ferait son chemin dans le monde du jeu grâce à la sortie de Domark. vendredi 13 sur le Commodore 64. Dans le jeu, un assortiment d’adolescents se lance dans un périlleux voyage à travers le Camp Crystal Lake alors qu’ils tentent de sauver leurs amis d’un Jason Voorhees métamorphosant de manière inexplicable.

Alors que le C64 était un cran au-dessus de l’Atari 2600 en termes de puissance de traitement, les graphismes ici rendaient toujours difficile de capturer l’apparence de la franchise F13 (Jason est à peine reconnaissable même après avoir cessé de se déguiser en l’un de vos collègues conseillers ), et le gameplay était un peu rabougri, car les niveaux changeaient souvent de perspective pendant l’exploration. Cependant, il existe des écrans de démarrage exceptionnellement sanglants chaque fois qu’un meurtre a lieu, et la janky-ness globale peut souvent être attachante.

Jason n’était pas le seul slasher à tuer sur des ordinateurs personnels, car Freddy Krueger finirait par avoir son propre jeu en 1989 avec Westwood Studios. Freddy pour C64 et DOS. Le jeu, basé sur le toujours populaire Dream Warriors, a permis aux joueurs de sélectionner l’un des personnages du film et d’explorer la maison de Freddy dans le monde des rêves tout en combattant les créatures cauchemardesques et, finalement, le maître des rêves lui-même. De tous les jeux jusqu’à présent, celui-ci représente le mieux la franchise qu’il adapte, avec des environnements oniriques fantasmagoriques et une représentation reconnaissable de Freddy, bien qu’il ait toujours sa juste part de défauts.

La même année, la tristement célèbre société LJN allait essentiellement refaire les deux titres pour le Nintendo Entertainment System, tentant de tirer profit du succès continu des franchises.

La nouvelle version du vendredi 13 comportait des graphismes améliorés (Jason se ressemble en fait dans celui-ci, sauf qu’il est violet), et un gameplay «plus fluide», mais a également mis fin au sang et inclus des zombies aléatoires dans une interprétation encore plus confuse de Camp Crystal Lake . Bien qu’il se classe souvent parmi les listes des «pires de tous les temps», vous devez admettre qu’il y a un certain charme dans le jeu une fois que vous l’avez compris, et il y a une raison pour laquelle le style violet NES Jason est toujours considéré comme un look classique par les fans de la franchise.

Le relooking de Freddy a été encore moins réussi, cependant, avec le titre original riche en exploration transformé en un pauvre Castlevania. Les graphismes ont peut-être été améliorés, mais tout le reste est devenu un slog frustrant à défilement latéral. Curieusement, le jeu était à l’origine présenté comme un autre simulateur de meurtre, les joueurs prenant le contrôle de Freddy lui-même, mais la controverse entourant Wizard Games au début de cette décennie a presque certainement convaincu les développeurs de prendre le jeu dans une direction beaucoup plus terne.

Après ces versions de LJN, il y aurait une énorme lacune dans le développement des jeux Slasher sous licence officielle. Nous verrions quelques projets étranges ici et là, principalement des jeux mobiles comme The Texas Chainsaw Massacre (un lien pour le remake de 2003 et sa préquelle) et Chucky: Slash et Dash, mais nous avons traversé plusieurs décennies sans véritable Slasher sur consoles ou PC. Cela ne veut pas dire que le genre ne continuerait pas à influencer des titres comme Prémonition mortelle ou Haunting Ground, mais ce ne serait qu’avec le Saw: le jeu vidéo qu’un Slasher retournerait légitimement au jeu (bien que je suppose que cela dépend si vous envisagez ou non une franchise Saw a Slasher).

Développé par Zombie Studios, Saw était un jeu étonnamment divertissant avec la contribution des créateurs de la série James Wan et Leigh Whannel. Cette fois, les joueurs prendraient le contrôle du détective David Tapp alors qu’il traverse un asile piégé après avoir été kidnappé par Jigsaw. Le jeu est particulièrement fidèle aux films, avec plusieurs pièges et personnages emblématiques (bien que seul Tobin Bell reprenne son rôle), bien que le combat à la troisième personne semble un peu décalé.

Saw était en fait assez populaire pour justifier une suite, Saw II: Chair et sang, bien que ce titre ait été précipité pour coïncider avec la sortie de Saw 3D en 2010, entraînant des critiques et des ventes médiocres. Konami (l’éditeur du jeu) avait précédemment exprimé son intérêt à transformer les jeux Saw en un successeur spirituel de leur propre icône Silent Hill franchise, mais l’échec de Flesh & Blood a semblé tuer cette idée.

Ce ne serait qu’avec des projets récents comme celui de 2017 vendredi 13 et Dead By Daylight »s Des personnages DLC (mettant en vedette tout le monde de Ghostface à Ash Williams) que les slashers feraient une autre apparition dans l’industrie du jeu, bien que ceux-ci soient presque entièrement relégués à des personnages uniques dans les jeux en ligne et le combattant occasionnel.

Même ainsi, ces titres d’horreur récents (sans parler d’autres versions sous licence comme Alien: Isolement) ont prouvé qu’il existe des développeurs passionnés prêts à prendre au sérieux les franchises établies, sauvant les jeux sous licence du statut d’aubaine d’antan et les rendant extrêmement populaires à nouveau. J’adorerais voir cette passion s’épanouir dans une nouvelle génération de jeux Slasher, mais nous devrons attendre et voir ce que l’avenir réserve à ces titans de terreur, surtout quand tant de ces franchises semblent avoir dormi au cours de la ans.

Tout ce que nous savons avec certitude, c’est que vous ne pouvez pas garder un bon Slasher, donc ce n’est qu’une question de temps avant que ces tueurs ne ressuscitent sous forme interactive!