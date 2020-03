Une île inconnue apparaît en Antarctique à cause du dégel

Une découverte étonnante et triste à la fois



Aux États-Unis, des scientifiques ont découvert une île qui n’avait jamais été enregistrée sur les cartes de l’Antarctique, découverte près du glacier de Pine Island à la suite de la fonte d’un iceberg.

Après avoir été les premiers visiteurs, nous pouvons maintenant confirmer que l’île de Sif est faite de granit et qu’elle est recouverte d’un plateau de glace résiduel et de quelques phoques. Photos de CD Hillenbrand (BAS) et Laura Taylor (UH). @glacierthwaites @glacieroffshore @GAViglione # nbp2002 @BAS_News @UHEAS pic.twitter.com/dtWtdI95tL

– Julia Smith Wellner (@houston_wellner) 23 février 2020

L’île, maintenant baptisée «Sif» par ses découvreurs, a été découverte lors de l’expédition PolarTREC qui a dit qu’elle mesure environ 350 mètres de long et que sa formation est principalement constituée de granit.

On dirait que la glace s’est retirée de la nouvelle “île Sif” près de #ThwaitesGlacier, #Antarctica depuis le début des années 2010, sur la base d’un aperçu rapide de @googleearth timelapse. @ ThwaitesGlacier @GlacierThwaites @rdlarter https://t.co/mt1E0QBEkk pic.twitter .com / UQr1hppukL

– Peter Neff (@peter_neff) 24 février 2020

Cette découverte est à la fois incroyable et triste étant donné qu’il s’agit de preuves accablantes concernant l’accélération du réchauffement climatique.

Cela rejoint la série de choses qui sont arrivées à l’Antarctique récemment: le record historique de sa température la plus élevée et la floraison d’une algue qui l’a teint en rouge. Il est temps de prendre conscience de ce que nous faisons à la planète avec nos actions et de sensibiliser les autres.

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: