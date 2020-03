Une impression incroyable immortalise l’homme saxon des garçons perdus; Plus une réplique de la bande dessinée “Vampires”!

Tim Cappello est surtout connu parmi nous les fans d’horreur comme le saxophoniste huilé Joel Schumacher’S Les garçons perdus (1987), mais il a récemment trouvé sa place dans la culture pop.

La galerie des goulots d’étranglement à New York célèbre le classique des vampires qui arrivent à l’âge adulte avec deux produits limités qui seront mis en vente demain, Mardi (3/3) @ 12PM ET.

Le premier est John KeaveneySax-y The Lost Boys imprimé “Je crois toujours” qui présente Cappello dans toute sa gloire, mettant la plage en feu sous le clair de lune rempli de chauves-souris. C’est une œuvre magnifique qui est limitée à seulement 75 pièces. 40 $, c’est comme un vol.

Demain aussi disponible La réplique de The Lost Boys. Avec des couvertures lenticulaires complètes, l’ensemble comprend les deux bandes dessinées: “Détruisez tous les vampires” et “Des vampires partout”.

Chaque livre compte 24 pages et comprend des versions 3D, couleur et noir et blanc. Il est livré avec des lunettes 3D et est limité à 750.

Mordez dans les deux pour seulement 25 $.