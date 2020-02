Une infection en se mordant les ongles vous laisse presque sans vie. En savoir plus sur l’onychophagie.

Bien que beaucoup de gens croient que se ronger les ongles n’est qu’une mauvaise habitude, il a été prouvé que les conséquences de cela peuvent être fatales.

Dans la plupart des cas, les personnes qui se mordent les ongles le font à cause du stress, de l’anxiété ou simplement à cause de l’habitude. Malheureusement, ils ne savent pas que cela comporte plus de risques qu’ils ne le croient ou de ceux qui sont visibles à l’œil nu.

L’onychophagie, ou la mauvaise habitude de manger les ongles, entraîne de graves problèmes de santé, car les ongles portent des virus et des bactéries qui les piquent, les introduisent dans notre corps. En plus des conséquences esthétiques, l’onychophagie peut provoquer différentes infections mortelles dans notre corps.

C’était l’histoire d’un homme en Ecosse qui se mordait excessivement les ongles, infectant au-delà de son bras et le bordant presque en perdant la vie. Son histoire était partagée par une femme, car il préférait rester caché, mais le but de la partager était de sensibiliser les gens aux risques de ce simple acte.

Les photographies qu’ils ont partagées sur les réseaux sociaux sont assez impressionnantes, car elles montrent à quoi ressemblait leur main avant de subir une intervention chirurgicale.

«Un message pour les claqueurs d’ongles! ARRÊTEZ! Quelqu’un que je connais a dû être transféré à la Glasgow Royal Infirmary pour une intervention chirurgicale d’urgence parce qu’il s’était trop mordu les ongles et avait une infection des doigts. – a ajouté la femme dans la publication.

Heureusement, le jeune homme est arrivé à temps aux urgences, où il a été opéré et la plus grande conséquence est que son ongle ne repoussera pas. Mais s’il n’en avait pas été ainsi, son infection aurait augmenté au point de mettre sa vie en danger.

«Le côté positif d’un clou de moins, c’est qu’il aura un clou de moins à mordre. Alors, s’il vous plaît, arrêtez de vous ronger les ongles! » – a ajouté la femme.

Si vous avez également cette mauvaise habitude impossible à contrôler, ces conseils peuvent vous aider:

Coupez vos ongles fréquemment. Évitez de les laisser pousser pour ne pas avoir la tentation de les mordre.

Peignez vos ongles avec des émaux amers afin que cela ne vous plaise pas.

Mâchez de la gomme pour ne pas ressentir l’anxiété de le faire.

Gardez vos mains occupées, jouez avec des pastilles anti-stress.

Faites des exercices d’auto-contrôle.

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: