Une infirmière habite dans une camionnette pour éviter d’infecter sa famille

Mexico – Les Mexicains unis contre la corruption et l’impunité ont dévoilé le cas de l’infirmière Silvia Rosas qui travaille à l’hôpital général de Tijuana dans «la zone noire», c’est ainsi que le troisième étage dudit hôpital est connu, où se trouvent les patients atteints de Covid-19.

Le jour normal, Silvia arrive à l’hôpital et se déshabille, se lave scrupuleusement les mains, enfile Des gants chirurgicaux qui atteignent son avant-bras et il porte une combinaison imperméable blanche, une de celles qui rappellent les films de fiction.

Elle met les lentilles de protection en plastique qui adhèrent avec du silicone à ses pommettes, rassemble ses cheveux dans une casquette chirurgicale et les ajuste sur le dessus un masque qui ressemble à une visière avec du plastique suspendu qui couvre son visage et atteint son cou.

Silvia est prête à commencer la journée dans “la zone contaminée”, comme on l’appelle: vérifiez les pompes à perfusion, des sacs en plastique qui vont directement dans la veine et à travers lesquels passent les médicaments. Mesure la quantité d’oxygène du patient, assure une bonne ventilation et sinon, la terrible partie de la journée arrive.

“Le patient commence à virer au bleu en raison du manque d’oxygène, de la bataille pour respirer, la vérité est choquante”, a déclaré l’infirmière à Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Vous devez donc aider le médecin en cours d’intubation: insérer un tube en plastique qui va directement à la gorge et se connecte à un ventilateur pour vous aider à respirer et à vous maintenir en vie.

J’adore mon travail et voyant mes collègues comme ils avaient une telle charge de travail, ils m’ont demandé de l’aide et bien sûr j’ai accepté, a-t-il déclaré.

Elle se tient à côté du médecin qui manœuvre pour faire glisser le tube dans la trachée. Silvia suce arroser les sécrétions mousseuses expulsées par les patients COVID-19.

Impressionné par la façon dont les patients ils se dégradent à mort, jeunes ou vieux, avec des maladies chroniques ou en bonne santé.

Le coronavirus ne respecte personne, dit-il. Elle a peur tout le temps, elle ne le nie pas, même si elle admet que c’est ce qu’elle a choisi, c’est pourquoi elle est infirmière depuis 14 ans.

Cependant, elle n’est pas disposée à mettre ses quatre enfants et son mari en danger: elle a installé son camion Voyager blanc 1994 pour y vivre quand il est de service et qui se gare en marge de l’hôpital.

“Mon mari l’a conditionné pour moi, Il a enlevé des sièges, mis un matelas dessus, nous avons mis le strict minimum pour être là. Couvertures, oreillers, chaussures, vêtements civils ».

Enfin, l’infirmière de Baja California a appelé la population à rester à la maison pour ne pas devenir une statistique de plus pour les services de santé en raison de la pandémie de COVID-19.

