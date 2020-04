Une infirmière italienne étrangle une petite amie médecin affirmant qu’elle lui a donné un coronavirus

Une infirmière italienne a étranglé sa petite amie, un médecin, affirmant qu’elle lui avait donné un coronavirus.



Une infirmière italienne a assassiné sa petite amie, un médecin, après avoir cru qu’elle lui avait donné le coronavirus.

«Je l’ai tuée parce qu’elle m’a donné un coronavirus», a déclaré sans détour aux enquêteurs De Pace après avoir été amenée pour avoir étranglé Lorena Quaranta.

La police qui est arrivée sur les lieux a rencontré Quaranta, 27 ans, morte et De Pace sur le sol, les poignets coupés. De Pace a été transporté à l’hôpital sicilien où le couple a travaillé et a été sauvé par leurs collègues.

De Pace et Quaranta avaient tous deux testé négatif pour le virus. Les procureurs disent que le raisonnement de De Pace est “un non-sens”.

«Elle était un médecin qui travaillait dur pour sauver les autres. C’est une telle tragédie », a déclaré une source au Sun.

Avant sa mort, Quaranta a écrit sur la difficulté de lutter contre le virus sur Facebook: «Aujourd’hui plus que jamais, nous devons faire preuve de responsabilité et d’amour pour la vie. Vous devez faire preuve de respect pour vous-mêmes, vos familles et le pays.

“Vous devez penser et vous souvenir de ceux qui consacrent quotidiennement leur vie à soigner nos malades.”

L’Italie est l’un des pays les plus touchés par le coronavirus. Plus de 13 000 personnes sont décédées des suites de COVID-19 et 128 948 cas ont été confirmés.

Dans le monde, il y a eu plus de 1,2 million de cas confirmés et plus de 69 000 décès.

