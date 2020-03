Une infirmière se tue après avoir contracté un coronavirus pour éviter plus d’infections

L’hôpital où il travaillait a présenté ses condoléances à la famille

L’Italie est actuellement en tête du nombre de personnes infectées et mortes de coronavirus dans le monde avec plus de 69 000 personnes infectées et 7 500 décès.

Avant l’urgence médicale posée par COVID-19, il est clair que les personnes les plus exposées sont celles des personnels médicaux qui combattent la maladie en première ligne.

Il y a déjà environ 2 500 personnes infectées par le personnel médical et bien que certains vont mettre leur maison en quarantaine, d’autres craignent le pire pour eux.

Une infirmière qui a traité plusieurs patients a été testée positive pour COVID-19 et a décidé de se suicider pour l’empêcher d’être un foyer d’infection.

L’infirmière nommée Daniela Trezzi, âgée de 34 ans, travaillait à l’hôpital e San Gerardo de Monza qui est situé dans l’une des zones les plus touchés par le coronavirus en Italie.

Trezzi était chez lui depuis le 10 mars après avoir été testé positif au COVID-19. Son corps a été retrouvé chez lui et des enquêtes sont déjà en cours pour en savoir plus sur sa mort.

Le plus gros indice que vous ayez était une note que vous avez laissée là où elle était lue “Chacun de nous a choisi ce métier pour le bien et malheureusement aussi pour le mal: nous sommes infirmières.”

Partagez cette triste nouvelle pour sensibiliser. Nous pouvons soutenir le personnel médical en aplatissant la courbe de propagation. Si nous pouvons rester à la maison, nous devons le faire. Si nous devons partir, écoutons les recommandations de nos établissements de santé.

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: