Une initiative privée rejette la consultation contre Constellation Brands

Mexico.- Des entrepreneurs et des représentants du Business Coordinating Council (CCE), de Coparmex et du Mexican Institute of Finance Executives (IMEF) ont rejeté le processus et les résultats d’une consultation des citoyens pour déterminer la faisabilité d’un projet d’investissement privé en Basse-Californie.

Les porte-parole ont expliqué que ladite consultation des citoyens, tenue au cours du week-end à Mexicali, en Basse-Californie, sur l’usine de brasserie Constellation Brands “avait été menée de manière irrégulière”.

L’opération de cette entreprise au Mexique, implique un investissement de 1,4 milliard de dollars, donc la réalisation d’un exercice de consultation des citoyens pour déterminer la viabilité d’un projet d’investissement privé, qui a tous les permis, viole le cadre la loi actuelle, et génère un environnement d’insécurité juridique au Mexique, établissant un signal négatif sérieux pour les investissements nationaux et étrangers, a déclaré le président du CCE, Carlos Salazar Lomelín.

Les représentants des organisations professionnelles ont expliqué que le pays est en présence d’un acte contraire à l’économie du pays, qui menace la liberté d’entreprendre et de produire la bière mexicaine la plus célèbre au monde.

Pour sa part, l’IMEF a souligné que cette consultation menace gravement la création de certaines conditions d’investissement et de création d’emplois dans le pays, en plus d’avoir été menée dans des conditions d’urgence sanitaire en raison de la pandémie de Covid-19.

Cela est particulièrement grave lorsque l’économie mexicaine a affiché une croissance négative l’an dernier. De même, il devra faire face à l’impact des conditions récessives et profondes de l’économie internationale qui nécessiteront des mesures énergiques pour protéger l’emploi et se coordonner entre les secteurs, a justifié le CCE.

Pour cette raison, ils ont appelé le président Andrés Manuel López Obrador à annuler les résultats de la consultation, car elle menace l’une des libertés que défend l’économie de marché, la liberté d’entreprendre.

“Il est temps de sensibiliser tout le monde pour que le gouvernement fédéral écoute et rectifie, que la consultation n’est pas juridiquement contraignante et que la décision soit un homme, l’idée de la consultation est la sienne, il l’a ordonnée et il peut l’annuler”.

Ils ont conclu que l’exploitation de l’entreprise dans la vallée de Mexicali n’affecte pas la disponibilité de l’eau pour les maisons, l’agriculture et d’autres services, ils ont également tous les permis fédéraux, étatiques et municipaux, par conséquent, la consultation effectuée par le même gouvernement et non par l’INE, il est irrégulier et non contraignant.

