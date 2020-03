Une jeune Natasha Romanoff pourrait bientôt apparaître dans le MCU

Depuis que le public a rencontré Black Widow pour la première fois il y a près de dix ans, le public était impatient de la voir davantage. Les fans ont finalement réalisé leur souhait: un film autonome Black Widow avec Scarlett Johansson sortira en salles en mai.

À ce jour, il est bien connu que le film explorera le passé de Natasha. Mais jusqu’où cela ira-t-il? Nous savons que l’action principale du film se déroule entre Captain America: Civil War et Avengers: Infinity War, quand elle a essayé de régler les comptes de sa vie passée. Mais le film laisse entendre que cela retournera dans l’enfance de Natasha.

Qu’est-il arrivé à Black Widow dans les bandes dessinées?

Scarlett Johansson | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Black Widow a une histoire très différente dans les bandes dessinées que dans les films. Elle est apparue pour la première fois en 1964 dans un numéro de Tales of Suspense, où elle était une méchante d’Iron Man, et à ce moment-là, elle pouvait être vraiment inquiétante car ce n’était pas longtemps après la crise des missiles cubains lorsque la guerre froide était à son plus intense. .

Natasha a fini par faire défection aux États-Unis et devenir membre des Avengers. Mais c’est là que s’arrêtent les similitudes entre les films et les bandes dessinées.

Dans les bandes dessinées, elle a été soumise à un lavage de cerveau par les Russes pour combattre les Avengers, mais elle a retrouvé le bon côté et a vécu des aventures avec, entre autres, Spider-Man et Daredevil, formant un attachement romantique à ces derniers. Plus récemment, elle avait quitté les Avengers et était devenue membre d’une autre équipe, The Champions, qui comptait également parmi ses membres Ghost Rider, Hercules, et autrefois X-Men Angel et Iceman.

Plus particulièrement, dans les bandes dessinées, elle n’a pas péri, comme son homologue du cinéma.

Que révélera le film sur Natasha?

Nous avons vu un très, très bref aperçu du passé de Natasha dans Avengers: Age of Ultron lorsque Wanda a hypnotisé Natasha. Nous avons vu ce qui semblait être sa formation d’assassin, y compris un procès final où elle doit tirer sur quelqu’un, puis nous la voyons rouler dans un couloir sur une civière.

La bande-annonce du film solo fait allusion à un autre regard sur le passé de Natasha, où nous avons vu d’autres scènes de son passé. . a souligné une interview avec le maquilleur Paul Gooch, qui a travaillé sur le film. Il a déclaré: “Nous remontons dans le temps à l’époque où ils étaient beaucoup plus jeunes. Nous avons des acteurs jouant encore plus jeunes qu’ils ne le sont, les mêmes personnages ».

Black Widow a-t-il un avenir?

L’autre grande question à laquelle le nouveau film peut répondre ou non est de savoir si nous verrons plus de Black Widow ou non. La réponse évidente semble être non, étant donné que Natasha est morte à la fin du jeu. Le fait est qu’il y a plus d’une veuve noire.

Dans les bandes dessinées, une des autres veuves était Yelena Belova, la sœur de Natasha jouée par Florence Pugh dans le film. L’itinéraire évident serait que Johansson passe le flambeau à Pugh, dont l’étoile monte rapidement.

Cependant, un autre morceau de . a Pugh elle-même en disant: “Non, en fait, je dirai que lorsque nous l’avons fait, ce n’était pas du tout comme ça. Et je le dis très honnêtement, cela ne ressemblait certainement pas à un film de type torche lorsque nous le faisions. “

On dirait que cela pourrait être un peu double langage. Pugh a déclaré que cela ne ressemblait pas à un passage de flambeau, mais cela ne signifie pas que le produit final se déroulera différemment. Si Pugh ne reprend pas le flambeau, ce sera une occasion manquée, mais le film devrait toujours se rapprocher du rideau de la veuve d’origine.