Une leçon de fidélité et de travail d’équipe

Les deux premiers épisodes de The Last Dance ou The Last Dance, la série documentaire originale de Netflix axée sur la carrière de Michael Jordan, a été présentée ce lundi 20 avril., considéré comme le meilleur basketteur de tous les temps qui a passé une grande partie de sa période active (environ 13 ans) au sein des Chicago Bulls, l’équipe incontestée des années 90 en NBA.

Michael Jordan elle est toujours valable pour la monumentalité de son influence, mais elle est aussi pure histoire au sens le plus large du terme. Et The Last Dance fait une tournée fidèle des débuts de “Mike Jordan” à l’école secondaire; son temps à l’Université de Caroline du Nord; son entrée en 1984 à des taureaux mourants; son arrivée en séries éliminatoires; Et puis, les cinq championnats de l’équipe avant que les managers ne commencent à parler de défaire l’équipe …

Le protagoniste, bien sûr, est Michael Jordan. Cependant, ce que cette série documentaire réalise est de montrer une réalité que nous devons reconnaître: Michael Jordan était le meilleur, il avait un talent né, mais il s’est amélioré en s’entourant des bonnes personnes et des bons joueurs.

Et c’est quand on parle de loyauté. La dernière danse et chacune de ses interviews, séquences et vidéos, réflexions et souvenirs sont remplis de ce seul mot qui a inondé la carrière de Michael Jordan: leal à ses principes, son jeu, son engagement à toujours sortir pour gagner, son talent, son corps, son équipe et les promesses ce qu’il a fait à son arrivée en 1984 et lorsqu’il a menacé son séjour en 1998.

Phil Jackson est une pièce clé démontrant la qualité humaine de la Jordanie et pourquoi il méritait d’être le meilleur joueur de l’histoire et une star mondiale. Jackson était l’entraîneur des Chicago Bulls lors de ses championnats, et quand ils se préparaient pour le sixième … tout a commencé à s’effondrer.

Les managers, ces gars avec des liens qui ne marchent jamais sur un court (Jerry Krause), ont commencé à prendre des décisions cela, nous pensons comme Michael, aurait dû correspondre aux joueurs. Ceux qui font rebondir la balle, sautent, tombent, se blessent et reçoivent toute la pression et le jugement des fans quand quelque chose tourne mal.

Michael Jordan était fidèle à Jackson, et c’est ainsi que Krause a donné à l’entraîneur une autre année avec l’équipe de rêve Commandé par Jordan aux côtés de Scottie Pippen, Denis Rodman, Steve Kerr, Luce Longley, Ron Harper, Tony Kukoc et bien d’autres qui ont eu l’occasion de jouer avec la plus grande figure de la NBA.

Dans ces deux premiers épisodes, Jordan reflète son humilité en reconnaissant à quel point il était grand, et en reconnaissant également qu’ils ne pouvaient pas parler de lui sans mentionner Scottie Pippen. Scottie était le deuxième meilleur joueur des Chicago Bulls, et sans mentir, également dans toute la NBA dans les années 90. Son nombre d’aides était magique, son vol de balles et la façon dont il pouvait se défendre et marquer ne pouvaient pas être égalés.

Cependant, Pippen a été classé 122e sur le tableau des salaires pour tous les joueurs de la NBA. Et c’est à ce moment-là que les injustices associées sont révélées, à ceux que nous commentons, à ces hommes d’affaires qui prennent des décisions sur ce qui se passe devant un tribunal sur lesquelles ils n’ont jamais marché et ne le feront jamais.

The Last Dance arrive à un moment où les événements sportifs sont suspendus dans le monde entier. Il n’y a pas de football, pas de tennis et la NBA n’a pas pu échapper à la réalité que nous vivons depuis un mois (un peu plus ou un peu moins). Et voilà comment cette série documentaire Cela nous ramène à la vie sportive un peu à travers Michael Jordan dans un exercice ESPN qui non seulement alimente le statut de star du basket-ball, mais nous demande – en quelque sorte – de comprendre ses formes, ses méthodes, son niveau d’intensité.

Cela peut être une perception purement personnelle, mais The Last Dance vous fait voir que Michael Jordan était un gars qui n’allait pas penser aux sentiments des autres, mais que sa quête de l’excellence était réelle parce que, comme mentionné, il sortait toujours pour gagner, pas seulement pour bien jouer. C’est là que l’on comprend également que la gloire des Bulls ne pouvait pas reposer uniquement sur Michael Jordan, mais sur un travail d’équipe qui s’est perfectionné au fil du temps.

C’est un débat qui a eu lieu dans de nombreux domaines sportifs lorsque Un joueur est la star d’une équipe, et le poids de l’échec tombe sur une seule personne, mais les victoires sont connues de tous. Jordan était cette star qui représentait toute une équipe, et malheureusement, à toute une entreprise. Cependant, et il est juste de le mentionner, Le talent de Michael Jordan était si grand qu’il n’a jamais été éclipsé par les problèmes infâmes des vestiaires, et dans ce cas, les bureaux.

The Last Dance est une excellente série documentaire pour la qualité de ses sources et le niveau d’information traité. De plus, la plupart des entretiens sont très bien réalisés et définissent un sujet particulier qui évolue de différentes manières. Et la meilleure chose est que non seulement est attribué à ce que Michael Jordan a dit, mais chacun de ceux impliqués dans sa carrière et les dernières victoires des Bulls dans les années 1990.

