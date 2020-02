Une liste actualisée des acquisitions / films

le 2020 Sundance Film Festival est en cours, et nous avons déjà vu beaucoup de grands films dans les montagnes de Park City, en Utah. Mais cette année, les studios et les distributeurs sont un peu plus prudents quand il s’agit de capter le buzz autour des films à l’affiche au festival. L’année dernière, certaines transactions importantes ont donné lieu à des retours décevants au box-office, et sans de nombreux grands films attirant beaucoup d’attention, le marché de Sundance évolue plus lentement que d’habitude. Mais même ainsi, il y a déjà quelques films qui ont été ramassés, et nous en avons une liste arrondie ci-dessous qui sera continuellement mise à jour.

Films de Sundance 2020 vendus

Le père

Acheteur: Sony Pictures Classics (via Variety)

Réalisateur: Florian Zeller

Écrivain: Christopher Hampton, Florian Zeller

Jeter: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss, Imogen Poots, Rufus Sewell, Olivia Williams.

Synopsis de Sundance: Près de 80 ans, espiègle, caustique et vivant avec défi, Anthony (vainqueur des Oscars Anthony Hopkins) rejette chaque gardien embauché que sa fille, Anne (Olivia Colman, lauréate des Oscars), introduit avec amour. Anne a désespérément besoin d’aide. Elle ne peut plus faire de visites quotidiennes, et l’emprise d’Anthony sur la réalité s’effrite. Compte tenu du flux et du reflux de sa mémoire, à quelle proportion de sa propre identité et de son passé peut-il s’accrocher? Anne pleure la perte de son père alors qu’il vit et respire devant elle – mais n’a-t-elle pas le droit de vivre sa propre vie?

Mucho Mucho Amor

Acheteur: Netflix (via The Hollywood Reporter)

Réalisateur: Cristina Costantini, Kareem Tabsch

Écrivain: N / A

Jeter: Les sujets des entretiens incluent Lin-Manuel Miranda, Eugenio Derbez, Raul De Molina

Synopsis de Sundance: L’astrologue portoricain extravagant, la légende psychique et non conforme au genre Walter Mercado a charmé le monde pendant plus de 30 ans avec ses horoscopes télévisés. À parts égales Oprah, Liberace et M. Rogers, Walter était un élément quotidien célèbre de la culture latine – jusqu’à ce qu’un jour en 2007, il disparaisse mystérieusement. Plus d’une décennie plus tard, les cinéastes trouvent Walter et nous invitent dans sa maison et son monde intérieur alors qu’il se prépare à restaurer son héritage aux yeux du public.

Le film explore l’histoire complexe de Walter, des champs de canne à sucre ruraux de Porto Rico à la célébrité internationale de l’astrologie, dépassant l’homophobie et les croyances hétéronormatives de la société latine avec un message d’amour et d’espoir.

La maison de nuit

Acheteur: (Fox) Searchlight Pictures (via Deadline)

Réalisateur: David Buckner

Écrivain: Ben Collins, Luke Piotrowski

Jeter: Rebecca Hall, Sarah Goldberg, Stacy Martin, Evan Jonigkeit, Vondie Curtis-Hall

Synopsis de Sundance: Sous le choc de la mort inattendue de son mari, Beth (Rebecca Hall) est laissée seule dans la maison au bord du lac qu’il a construite pour elle. Elle essaie du mieux qu’elle peut de rester ensemble, mais les rêves viennent. Des visions troublantes d’une présence dans la maison l’appellent, faisant signe avec une allure fantomatique. Mais la dure lumière du jour efface toute preuve de hantise. Contre l’avis de ses amis, elle commence à fouiller dans ses affaires, désirant ardemment des réponses. Ce qu’elle trouve, ce sont des secrets à la fois étranges et terribles et un mystère qu’elle est déterminée à résoudre.

Lisez notre critique de The Night House ici.

Se

Acheteur: Amazon Studios (via Deadline)

Réalisateur: Phyllida Lloyd

Écrivain: Clare Dunne, Malcolm Campbell

Jeter: Clare Dunne, Harriet Walter, Conleth Hill

Synopsis de Sundance: Sandra, une mère célibataire irlandaise de deux jeunes filles, fait face à une situation dramatique. Une attaque de son ex-mari violent et une crise du logement à Dublin la laissent dans la peur et ne parviennent pas à trouver un nouveau logement. Vivant temporairement avec ses deux filles dans une chambre d’hôtel exiguë et luttant contre un système qui refuse de l’aider, Sandra est déterminée à créer une certaine stabilité et sécurité pour elles trois. Ne voyant aucune autre option, elle décide de construire sa propre maison, jetant littéralement et métaphoriquement les bases de son propre avenir.

Ironbark

Acheteur: Lionsgate (via Deadline)

Réalisateur: Dominic Cooke

Écrivain: Tom O’Connor

Jeter: Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, Rachel Brosnahan, Jessie Buckley

Synopsis de Sundance: Greville Wynne, homme d’affaires (Benedict Cumberbatch) et Sheila (Jessie Buckley), ménagère primée mais chaleureuse, mènent une vie anglaise bien calme. Lorsque les grondements d’une taupe au sein du gouvernement de l’Union soviétique parviennent à l’agent de renseignement britannique Dickie Franks (Angus Wright) et à la responsable de la CIA Emily Donovan (Rachel Brosnahan), Greville est appelé par son pays précisément pour son banalité. Il est plongé dans le conflit politique et, à mesure que ses efforts pour mettre fin à la crise des missiles cubains s’intensifient, il crée un lien indissoluble avec son informateur, Oleg (Merab Ninidze), qui sera mis à rude épreuve. Sous la pression de Sheila soupçonnée de son secret et alors que les Soviétiques se rapprochent du complot, Greville se révèle ne pas être ordinaire du tout.

Lisez notre critique d’Ironbark ici.

Oncle Frank

Acheteur: Amazon Studios (via Deadline)

Réalisateur: Alan Ball

Écrivain: Alan Ball

Jeter: Paul Bettany, Sophia Lillis, Peter Macdissi, Steve Zahn, Judy Greer, Margo Martindale

Synopsis de Sundance: En 1973, l’adolescente Beth (Sophia Lillis) quitte sa ville natale rurale pour étudier à l’Université de New York où son oncle Frank (Paul Bettany) est un professeur de littérature vénéré. Elle découvre rapidement que Frank est gay et vit avec son partenaire de longue date, Wally (Peter Macdissi) – un arrangement qu’il a gardé secret pendant des années. Après la mort soudaine du patriarche macabre Mac (Stephen Root), Frank revient à contrecœur à la maison pour les funérailles avec Beth et Wally en remorque. En cours de route, il est obligé de tenir compte des fantômes du passé et enfin de faire face à sa famille.

Palm Springs

Acheteur: NEON / Hulu (via Deadline)

Réalisateur: Max Barbakow

Écrivain: Andy Siara

Jeter: Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons, Meredith Hagner, Camila Mendes, Peter Gallagher

Synopsis de Sundance: Coincée à Palm Springs pour le mariage à destination de sa sœur cadette Tala, la famille des moutons noirs et la demoiselle d’honneur réticente, Sarah rencontre Nyles sans soucis, la date d’une demoiselle d’honneur insipide. Après que Nyles ait empêché Sarah de porter un toast de mariage, elle se rend rapidement compte qu’il n’est pas du tout un idiot sentimental et se sent attiré par son nihilisme décalé. Après que leur rendez-vous impromptu soit contrecarré par une interruption surréaliste et inattendue, Sarah se joint à Nyles pour embrasser l’idée que rien n’a vraiment d’importance, et ils commencent à faire des ravages fougueux lors de la célébration du mariage.

Sa maison

Acheteur: Netflix (via Deadline)

Réalisateur: Remi Weekes

Écrivain: Remi Weekes

Jeter: Wunmi Mosaku, Sope Dirisu, Matt Smith

Synopsis de Sundance: De nombreuses histoires de réfugiés se terminent au même endroit: une nouvelle maison sûre (quoique légèrement déroutante). Et c’est là que commence sa maison, avec un couple soudanais arrivant dans une ville anglaise calme pour leur «bonheur pour toujours». Mais alors que leur processus d’acclimatation s’essouffle, nous réalisons qu’il y a plus à blâmer que les malentendus interculturels. Les choses commencent à mal tourner. “Cauchemars hurlants” mal. «Magie du sang» mal. Et puis, ça devient beaucoup, bien pire.

Les chasseurs de truffes

Acheteur: Sony Pictures Classics (via Deadline)

Réalisateur: Michael Dweck, Gregory Kershaw

Écrivain: N / A

Jeter: N / A

Synopsis de Sundance: Au fond des forêts du nord de l’Italie se trouve la truffe blanche d’Alba. Désirée par les mécènes les plus riches du monde, elle reste un mystère piquant mais raréfié. Il ne peut pas être cultivé ou trouvé, même par les pelleteuses modernes les plus ingénieuses. Les seules âmes sur Terre qui savent comment le déterrer sont un petit cercle de canines et leurs compagnons humains aux cheveux argentés – des anciens italiens avec des bâtons de marche et des sens de l’humour diaboliques – qui ne cherchent la truffe que la nuit pour ne pas partir des indices pour les autres.

Boys State

Acheteur: Apple / A24 (via Deadline)

Réalisateur: Jesse Moss, Amanda McBaine

Écrivain: N / A

Jeter: N / A

Synopsis de Sundance: Attachez votre selle et préparez-vous pour une balade sauvage. Boys State est une histoire politique de passage à l’âge adulte, examinant la santé de la démocratie américaine à travers une expérience inhabituelle: un millier de garçons de 17 ans de tout l’État du Texas se réunissent pour construire un gouvernement représentatif à partir de zéro. Des idéaux pleins d’esprit entrent en collision avec des trucs sales et bas tandis que quatre garçons d’horizons divers et de vues politiques surmontent les défis de l’organisation de partis politiques, de la formation d’un consensus et de la campagne pour le poste le plus élevé au Texas Boys State – gouverneur.

Je t’emporte avec moi

Acheteur: Sony Pictures Classics et Sony Stage 6 Films (via Deadline)

Réalisateur: Heidi Ewing

Écrivain: Heidi Ewing, Alan Page Arriaga

Jeter: Armando Espitia, Christian Vázquez, Michelle Rodríguez, Ángeles Cruz, Arcelia Ramírez, Michelle González

Synopsis de Sundance: En tant que jeune chef en herbe au Mexique, Iván travaille dans un restaurant, espérant décrocher une place dans la cuisine tout en soutenant la mère de son enfant. Un soir, il rencontre Gerardo, un beau professeur qui, contrairement à Iván, est sorti en tant qu’homosexuel. Leur chimie est instantanée. La découverte de leur romance, cependant, provoque des conflits, et on lui dit qu’il ne peut plus voir son fils. Désespéré, Iván prend la décision difficile de traverser la frontière pour faire avancer sa carrière culinaire, promettant à son fils et à son nouvel amour qu’il reviendra.

Identification des caractéristiques (Sin Señas Particulares)

Acheteur: Kino Lorber (via Deadline)

Réalisateur: Fernanda Valadez

Écrivain: Fernanda Valadez, Astrid Rondero

Jeter: Mercedes Hernández, David Illescas, Juan Jesús Varela, Ana Laura Rodríguez, Laura Elena Ibarra, Xicoténcatl Ulloa

Synopsis de Sundance: Magdalena n’a pas eu de nouvelles de son fils depuis des mois – pas depuis qu’il a quitté leur ville pour traverser la frontière avec les États-Unis. Les autorités veulent qu’elle signe le certificat de décès de son fils, mais une rencontre avec un parent endeuillé fait comprendre à Magdalena qu’elle ne peut pas vivre sans connaître son sort. Elle commence une odyssée à travers le Mexique, dans des zones de violence et de désolation, à la poursuite de toute piste disponible malgré le fait qu’elle ait été avertie de ne pas poser publiquement de telles questions. En chemin, elle rencontre et voyage avec Miguel récemment déporté, qui se retrouve à rentrer chez lui à travers un pays changé.

Le combat

Acheteur: Magnolia (via Deadline)

Réalisateur: Elyse Steinberg, Josh Kriegman, Eli Despres

Écrivain: N / A

Jeter: N / A

Synopsis de Sundance: Sept jours après l’investiture du président Trump, les aéroports et les palais de justice du pays ont été obstrués par des manifestants qui se battaient pour protéger les immigrants menacés d’expulsion en raison de la politique de «interdiction musulmane» de l’administration. Ce devait être la salve d’ouverture d’une attaque incessante contre les libertés civiles – et un tsunami de poursuites engagées contre l’administration Trump.

À quoi doit ressembler un avocat de l’ACLU de nos jours?

The Fight est un regard inspirant et émotif sur la façon dont ces batailles importantes sont menées et les gladiateurs légaux en première ligne qui les combattent.

Siempre, Luis

Acheteur: Films documentaires HBO (via Deadline)

Réalisateur: John James

Écrivain: N / A

Jeter: N / A

Synopsis de Sundance: Lorsque Luis A. Miranda Jr. a quitté Porto Rico pour New York dans les années 1970, il avait de grands rêves, mais il ne savait pas jusqu’où il irait. Atteignant une position influente dans l’administration du maire de New York, Ed Koch, en tant que directeur des affaires hispaniques, il a construit une carrière représentant les communautés Latinx (et en grande partie, en raison de leur prévalence dans la ville, Puerto Rican), aidant à élire certaines des plus puissantes les politiciens du pays.

Au cours d’une année intense, le dévouement de Luis à la famille et à la campagne l’a propulsé vers l’avant malgré les récents problèmes de santé. Il constate qu’il y a toujours plus à faire, surtout lorsque son bien-aimé Porto Rico est dans le besoin. À la suite de la dévastation de l’ouragan Maria, il aide à planifier les secours et, pour collecter des fonds et à sensibiliser, gère la logistique qui a amené son fils Lin-Manuel Miranda, la production primée de Hamilton, sur l’île. Avec humour et beaucoup de cœur, Siempre, Luis raconte l’histoire d’un Américain unique et fier.

Mauvaise chevelure

Acheteur: Hulu (via Deadline)

Réalisateur: Justin Simien

Écrivain: Justin Simien

Jeter: Elle Lorraine, Vanessa Williams, Jay Pharoah, Lena Waithe, Blair Underwood, Laverne Cox

Synopsis de Sundance: Los Angeles, 1989. Anna Bludso (Elle Lorraine) est une survivante marquée d’une brûlure du cuir chevelu causée par une permanente relaxante douce. Elle a également l’intelligence et l’ambition d’être la prochaine star à l’antenne de Culture, une émission télévisée de vidéoclips. Après des années de lutte pour être vue pour ses idées et son travail acharné, Anna craint le pire lorsque son patron dreadlocked est remplacé par Zora (Vanessa Williams), un ex-mannequin avec une langue argentée. Zora avertit Anna que son look de couche doit disparaître, alors Anna mord la balle et obtient un tissage. Il s’avère que ses nouveaux cheveux fluides sont la clé du succès, mais ils sont arrivés avec un esprit propre et ils mordent!

