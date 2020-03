Une mère célibataire a adopté un nouveau-né qui s’est avéré être la sœur biologique de son autre fils adoptif.

Adopter un enfant n’est pas une décision facile, mais c’est une belle opportunité pour toutes les femmes qui rêvent de fonder une famille, et pour toutes les petites qui, pour des raisons extérieures à elles, ont été abandonnées par leurs parents.

Katie Prince, rêvait de devenir mère, malheureusement après s’être séparée de son mari, a appris qu’elle avait des problèmes de fertilité, ce qui a rendu difficile la réalisation de son rêve.

Cependant, Katie n’a pas abandonné et a recouru à la méthode d’adoption pour pouvoir donner à un petit garçon tout l’amour qu’elle pouvait, et c’est ainsi qu’une nouvelle vie au Colorado a commencé.

En 2016, un hôpital local a informé Katie qu’ils avaient reçu un nouveau-né et qu’il était possible pour elle de l’adopter. Quand Katie l’avait dans ses bras, elle savait qu’elle devait prendre soin de lui et c’est ainsi que le processus d’adoption du petit garçon qu’elle a nommé Grayson a commencé.

Il a fallu environ un an à Katie pour devenir la mère légale de Grayson, car la garde de ses parents biologiques restait. Heureusement, avec les bons soins que Katie avait donnés à Grayson, le juge lui a accordé l’autorité parentale formelle et ils sont devenus une famille heureuse.

Tout allait bien à la maison, et Katie commençait à penser à adopter un autre bébé. C’est là que sa vie a changé de nouveau immédiatement.

Un jour, Katie a reçu un appel du même hôpital où Grayson avait été abandonné; Dans cet appel, l’assistante sociale l’a informée qu’un nouveau-né avait de nouveau été abandonné sur les lieux et que Katie avait été considérée pour prendre soin d’elle.

Katie ne savait pas quoi faire, car l’appel était très inattendu, alors elle a commencé à appeler sa famille et ses amis pour obtenir des conseils. Cependant, en elle, elle connaissait la réponse, Katie voulait l’adopter.

Quelques heures plus tard, Hannah est arrivée chez elle, qu’elle a accueillie à bras ouverts et avec beaucoup d’enthousiasme. Le tenant là, il se rendit compte que son bracelet avait un secret.

Le bracelet indiquait le nom de la mère biologique du bébé, qui correspondait à celui de la mère biologique de Grayson. Katie était très surprise car il était possible qu’Hannah et Grayson soient des frères et sœurs biologiques.

Katie voulait connaître la vérité et elle est allée chercher la mère biologique d’Hannah pour en savoir plus et quand elle l’a finalement trouvée, elle a pu confirmer qu’il y a environ un an, la femme avait donné naissance à un petit garçon; faire le frère aîné de Grayson Hannah.

En plus de cela, Katie a effectué quelques tests ADN qui se sont révélés positifs confirmant que les deux étaient des frères et sœurs biologiques.

Aujourd’hui, Katie apprécie cet appel, car elle sait qu’elle aide deux petits frères à grandir entourés d’amour et, surtout, à grandir ensemble.

