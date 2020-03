Une mère de 98 ans emménage dans un asile pour prendre soin de son fils de 80 ans

Parce que l’âge et le temps n’ont pas d’importance, “on n’arrête jamais d’être mère”.

Il n’y a rien de plus fort que l’amour entre une mère et son enfant, et cette histoire est l’exemple parfait de la force de ce lien.

Ada Keating, 98 ans, a rejoint son fils aîné Tom, 80 ans, au foyer de soins Moss View à Liverpool avec un objectif simple: prendre soin de lui.

Ada et son défunt mari Harry ont eu quatre enfants: Tom, Barbara, Margi et Janet, mais trois d’entre eux sont morts. Avant de prendre sa retraite, Tom a travaillé comme peintre et décorateur dans les services de construction de HE Simm, situé sur Prescot Road. En 2016, Tom est devenu résident de Moss View parce qu’il avait besoin de plus de soutien, donc sa mère est également venue à la rescousse.

Ada et son fils sont inséparables et aiment passer du temps ensemble, surtout jouer et regarder Emmerdale. “Je dis bonne nuit à Tom dans sa chambre et bonjour”, a déclaré Ada. «Quand je sors chez le coiffeur, il va me chercher pour voir quand je reviendrai. À mon retour, il vient vers moi les bras ouverts et me fait un gros câlin. »

De plus, Tom est également très content de la façon dont les choses se passent. «Ils sont très bons ici et je suis heureux de voir ma mère plus longtemps, maintenant qu’elle vit ici. Elle est très bonne. Bien que parfois il me gronde et me dis de se comporter. »

“C’est très émouvant de voir la relation étroite que Tom et Ada partagent et nous sommes très heureux d’avoir pu répondre à leurs deux besoins”, a déclaré le directeur de l’établissement, Philip Daniels. “Il est très rare de voir des mères et leurs enfants ensemble dans la même maison et nous voulons certainement rendre leur temps ensemble aussi spécial que possible.”

Et comme l’a dit Ada, “Vous n’arrêtez jamais d’être une mère.” Partagez votre bel exemple

