Une mère inconsolable avertit tout le monde après la mort de sa fille de 11 ans pour avoir utilisé du dentifrice

Denise Saldate, une fillette de 11 ans, a été victime d’un manque de connaissances médicales de son dentiste, ce qui l’a amenée à mourir.

Denise souffrait d’une grave allergie aux produits laitiers, donc dès son plus jeune âge, sa mère, Monique Altamirano, a soigneusement pris soin de son alimentation. Cependant, Monique a laissé de côté que quelque chose d’aussi insignifiant qu’un dentifrice pourrait mettre en danger la vie de sa fille.

Le dentifrice qui a conduit Denise à la mort était “My Pasta One”, prescrit par son dentiste pour renforcer l’émail des dents. Monique n’a jamais pensé que les pâtes pouvaient contenir des produits laitiers qui en dérivaient et il ne se rendait pas compte que l’étiquette était étiquetée que les pâtes contenaient du Recaldent, qui contient une protéine dérivée du lait.

La terrible histoire s’est produite le jour où Denise a utilisé cette pâte pour la première fois; Elle a commencé à se brosser les dents lorsqu’elle a senti lentement qu’elle ne pouvait plus respirer.

Monique dit qu’elle a entendu que sa fille lui avait dit “Je pense que j’ai une réaction allergique avec du dentifrice.” et quand il s’approcha pour l’aider, les lèvres de Denise étaient déjà bleues. Immédiatement, Monique a emmené sa fille dans son lit, lui a donné son inhalateur pour l’asthme et son EpiPen pour Denise à administrer, alors qu’elle a contacté le 911.

La peur a traversé les veines de Monique quand elle a entendu sa fille lui dire “Maman, je ne peux pas respirer”; à quoi elle a répondu: “Je t’aime, oui tu peux.”

En dépit d’avoir reçu des compressions thoraciques de sa mère et d’avoir été traitée, Denise est décédée deux jours après cet événement en raison d’une réaction allergique.

Bien que Monique sache qu’elle ne peut pas changer le destin de Denise, elle souhaite aujourd’hui faire prendre conscience de la dangerosité de ne pas être familier avec l’anaphylaxie. Son avertissement affirme que «De plus en plus de personnes, de membres de la famille, de soignants, de personnel scolaire et de personnel en général prennent cette condition plus au sérieux et que tous les produits sont contrôlés, même ceux qui ne semblent pas pertinents.»

Nous regrettons la mort de Denise et espérons que davantage de personnes découvriront ce problème pour éviter d’autres situations comme celle-ci.

